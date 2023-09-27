В Эстонии резко возросла смертность от передозировки

В случае наркотиков мы имеем дело с запрещенными веществами, в которых неизвестно, что они содержат. Абель-Олло отметила, что продавец может подтвердить чистоту вещества, однако проверить истинность этого заявления сложно, зачастую продавцы сами не знают, что именно продают. Исследователь TAI добавила, что препараты содержат нежелательные и неподходящие или опасные для жизни добавки.

„Большинство смертей от передозировки вызвано сочетанием нескольких препаратов или их смешанным применением. Например, в случае с нитазенами анализ показал, что во многих случаях помимо бензодиазепинов и опиоидных препаратов используются в качестве рецептурных препаратов для обезболивания“, - уточнила Абель-Олло.

Исследователь Центра наркотиков и зависимостей TAI Катри Абель-Олло отметила, что токсикологические анализы людей, умерших от передозировок в первые восемь месяцев 2023 года, показывают, что пока смертельные случаи в основном связаны с веществами, принадлежащими к группе нитазенов (44 случая), также были обнаружены амфетамины, кокаин и различные психоактивные препараты рецептурного отпуска (в том числе диазепам, прегабалин, зопиклон). Вызывает тревогу то, что токсикология самых молодых жертв, т.е. 17-22 лет, также показывает наличие фентанила и протонитазена.

В 2002–2017 годах большинство смертей от передозировки наркотиков в Эстонии было связано с употреблением фентанила и его аналогов, которые в сотни и тысячи раз сильнее героина. В период 2018–2022 годов доступность фентанила на наркорынке Эстонии значительно снизилась, что отразилось в резком снижении смертности от передозировки. Рост числа передозировок, начавшийся в 2022 году и продолжающийся в этом году, связан с внедрением новых сверхсильных синтетических опиоидов — нитазенов.

По состоянию на конец августа в 2023 году от передозировки умерли 63 мужчины и 21 женщина, средний возраст которых составил 37,5 (17-78 лет). Среди них продолжительность жизни шести человек составляла от 17 до 22 лет. Больше всего смертей было в Северной Эстонии.

„В 19 случаях в анализе обнаружен димедрол - препарат, который подходит не всем людям, особенно в сочетании с другими лекарствами и лекарствами. „Ксилазин, который используется как лекарство в ветеринарии и оказывает миорелаксирующее, обезболивающее, снотворное и обезболивающее действие на животных, добавляется к веществам, чтобы их взаимодействие больше напоминало более продолжительный эффект героина, но это может быть опасно для жизни человека“, — сказала Абель-Олло.

Кроме того, когда вещества смешиваются, их действие становится значительно более непредсказуемым, а риски, включая риск передозировки, возрастают в геометрической прогрессии. Абель-Олло добавила, что необходимо также учитывать, что организм каждого человека и его состояние различны, из-за чего сложно прогнозировать действие веществ. „Люди, решившие употреблять наркотики, должны знать, что кокаин и алкоголь плохо сочетаются, а сочетание снотворных и седативных средств с другими веществами может иметь непредсказуемые последствия. Не существует такого понятия, как безопасное употребление наркотиков, но если человек решил их употребить, ему всегда следует начинать с минимально возможной дозы, поскольку время действия препаратов разное. Нет необходимости принимать новую дозу, даже если кажется, что предыдущая доза не оказала желаемого эффекта. Задержка эффекта вещества увеличивает риск передозировки. Категорически никогда не следует употреблять наркотики, когда вы один“, — подчеркнула Абель-Олло.

„В ситуации, когда в Эстонии распространяются чрезвычайно мощные синтетические опиоиды с опасными добавками, очень важно, чтобы люди, употребляющие наркотики, знали об опасности и обращались в службы помощи. У них должен быть достаточный запас опиоидного антидота налоксона, который можно взять с собой домой. В прошлом году налоксон был использован в обществе в 454 случаях, что почти в три раза больше, чем годом ранее. Это отражает серьезность ситуации. Контакты центров, выдающих налоксон, можно найти на сайте narko.ee“, - прокомментировала Абель-Олло.

TAI В Эстонии действуют центры лечения зависимостей и снижения вреда, где можно получить информацию и помощь. Получить помощь и поддержку можно также на линии поддержки narko.ee, позвонив по короткому номеру 1747 (или +372 641 4110 при звонках из Эстонии и за границу), написав на адрес электронной почты 1747@narko.ee, написав в чат-приложение сайта narko.ee.

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