Рейтинг партий: реформисты и центристы упали, Isamaa продолжает расти

Последние совокупные результаты отражают период с 28 августа по 25 сентября. Всего было опрошено 4000 граждан ЭР избирательного возраста.



За неделю поддержка Партии реформ упала на один процентный пункт. Поддержка EKRE в течение последних шести недель оставалась на уровне между 23-24 процентами. Рейтинг Центристской партии за последние пять недель упал на 2,6 процентных пункта.



За тройкой лидеров следуют Isamaa (14,6%), СДПЭ (9,8%) и Eesti 200 (6,3%).



Поддержка Isamaa за неделю выросла на 1,4 процентных пункта и на 4,8 процентных пункта за последние пять недель. Это самый высокий показатель за все время, что Norstat проводит опросы партийных предпочтений. Поддержка Eesti 200 за последние пять недель упала на 2,4 процентных пункта и находится на самом низком уровне с декабря 2019 года.



Коалиционные партии поддерживают в общей сложности 41% респондентов, оппозиционные - 54,3%.

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