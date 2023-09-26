„Нет у ребенка родной речи, так и не надо!“ Минобр ужесточил подход: дети с особыми потребностями тоже будут учиться только на эстонском
Сегодня, 26 сентября, парламентская комиссия по культуре и образованию рассматривала собравшую более 5000 подписей петицию, которая призывает при переводе образования на эстонский язык учесть нужды детей с особыми образовательными потребностями.
„Все будут переходить на эстонский язык преподавания, в том числе и спецшколы, вопрос только, с какой методикой они будут преподавать. Поскольку там уже нужно вкладывать знания экспертов, и мы как раз сегодня об этом говорили, что и Rajaleidja и Тартуский университет сейчас подготавливают методику, как будут преподавать детям, у которых особые потребности. У нас есть специальные дети, у которых будет специальный диагноз, связанный с речью, где действительно надо, чтобы эти дети учились на родном языке“, - передает RusERR слова министра образования и науки Кристина Каллас и отмечает, что когда принимался закон о переходе на эстонский язык обучения, речь шла о том, что он не коснется детей с особыми образовательными потребностями.
„Согласно тому документу, который принимался в конце прошлого года в парламенте о переходе на эстонский язык обучения, всегда говорилось о том, что дети с особыми образовательными потребностями, специализированные школы и так далее, выносятся за скобки, это отдельная сфера и ее надо рассматривать отдельно. На сегодняшний день мы имеем дело с ситуацией, когда министр образования говорит о том, что ни для кого никаких исключений делаться не будет“, - сказал член комиссии Рийгикогу по культуре Вадим Белобровцев, но добавил, что, скорее всего, это не коснется детей с тяжелой и глубокой интеллектуальной недостаточностью. Впрочем, конкретного ответа нет и по этим детям.
„Представитель Rajaleidja сегодня заявил, что такие школы сами решают, как им работать с детьми, на каком языке им работать с детьми. И если школа решает, что ребенок должен обучаться в этой школе на родном русском, значит, так оно и должно быть. Министр против этого сегодня не возражала“, - пояснил депутат.
По словам Белобровцева, у министерства образования пока также нет конкретного плана, как решить вопрос с нехваткой специальных педагогов. Комиссия по культуре направила петицию родителей детей с особыми образовательными потребностями в Министерство образования и Rajaleidja. После получения ответа комиссия продолжит обсуждение данного вопроса.
После заседания инициатор петиции, общественный деятель Анна Фаттахова написала в социальных сетях, что ситуация печальная. На заседании присутствовали министр образования и представитель комиссии Rajaleidja, которые сообщили, что на эстонском будут учиться все дети в детских садах (исключение: органические поражения головного мозга и справка от врача об этом) и все дети в школах (исключение: программы toimetuleku и hooldus). На родном языке в садике и школе будут предоставляться индивидуальные услуги: логопед, психолог, личный помощник.
„Я не знаю, как это объяснить. Почему такие решения? Что делать? Где искать помощь? Как смотреть в глаза педагогам, учителям малых классов и специальных групп в детском саду, у которых будут требовать С1 и ведение занятий на эстонском?, - написала Фаттахова. - Я общаюсь с мамами, чьи дети сейчас не говорят и не имеют элементарных навыков: обслужить себя, рассказать, где болит... Они верят, что всё еще придет. Они надеются! Их вдохновляет пример моего сына, играющего на рояле с большой сцены… И вот этим мамам я должна сказать, что у государства в планах научить их ребенка 2-3 словам на эстонском, чтобы жить в доме по уходу. А все остальное — не важно! Нет у ребенка родной речи, так и не надо. Не может попроситься в туалет — есть памперсы для взрослых...“.
Тем не менее, женщина надеется, что пока министерство не опубликовало конкретные инструкции, существует шанс переиграть ситуацию.
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