„Нет у ребенка родной речи, так и не надо!“ Минобр ужесточил подход: дети с особыми потребностями тоже будут учиться только на эстонском

„Все будут переходить на эстонский язык преподавания, в том числе и спецшколы, вопрос только, с какой методикой они будут преподавать. Поскольку там уже нужно вкладывать знания экспертов, и мы как раз сегодня об этом говорили, что и Rajaleidja и Тартуский университет сейчас подготавливают методику, как будут преподавать детям, у которых особые потребности. У нас есть специальные дети, у которых будет специальный диагноз, связанный с речью, где действительно надо, чтобы эти дети учились на родном языке“, - передает RusERR слова министра образования и науки Кристина Каллас и отмечает, что когда принимался закон о переходе на эстонский язык обучения, речь шла о том, что он не коснется детей с особыми образовательными потребностями.

„Согласно тому документу, который принимался в конце прошлого года в парламенте о переходе на эстонский язык обучения, всегда говорилось о том, что дети с особыми образовательными потребностями, специализированные школы и так далее, выносятся за скобки, это отдельная сфера и ее надо рассматривать отдельно. На сегодняшний день мы имеем дело с ситуацией, когда министр образования говорит о том, что ни для кого никаких исключений делаться не будет“, - сказал член комиссии Рийгикогу по культуре Вадим Белобровцев, но добавил, что, скорее всего, это не коснется детей с тяжелой и глубокой интеллектуальной недостаточностью. Впрочем, конкретного ответа нет и по этим детям.

„Представитель Rajaleidja сегодня заявил, что такие школы сами решают, как им работать с детьми, на каком языке им работать с детьми. И если школа решает, что ребенок должен обучаться в этой школе на родном русском, значит, так оно и должно быть. Министр против этого сегодня не возражала“, - пояснил депутат.