Лаури Ляэнеметс: погранпункт Койдула оставят открытым

Ляэнеметс сообщил в письме, что правительство неоднократно проводило напряженные обсуждения по пограничному пункту Койдула. Позиция министра — правительство не должно принимать по поводу погранпункта непродуманные решения, влияние которых неясно, а экономия — сомнительна.

„Должен заверить, что в результате длительных обсуждений мы смогли переубедить правительство, и погранпункт Койдула продолжит работу в нынешнем виде“, - сообщил Ляэнеметс.

По его словам, министр внутренних дел может сделать предложение закрыть пограничные пункты, например, в интересах государственной безопасности, но пока с таким предложением в правительство не входили.

МВД запросил мнение о влиянии возможного закрытия погранпункта Койдула у Минфина, Министерства климата, МИД и Министерства регионального развития и сельского хозяйства.

МВД также заказало исследование о возможной финансовой экономии от закрытия погранпункта. Срок проведения исследования — до 15 октября.

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