Комиссия Рийгикогу поддержала продление временной защиты военным беженцам из Украины. Одна партия воздержалась(6)
Сегодня на заседании комиссия Рийгикогу по делам Европейского союза поддержала позицию Эстонии для заседания совета ЕС по вопросам юстиции и внутренним вопросам, согласно которой Эстония поддерживает продление применения директивы о временной защите до марта 2025 года, чтобы обеспечить оказание поддержки военным беженцам из Украины на равных основаниях.
Председатель комиссии Лийза Пакоста отметила, что Россия продолжает вести войну против Украины, многие дома и рабочие места в Украине уничтожены и гражданских жителей по-прежнему убивают. По этой причине военным беженцам по-прежнему необходима всесторонняя поддержка. „Многие не могут вернуться домой, потому что этого дома больше не существует или потому, что каждую ночь они должны проводить в бомбоубежище. Рийгикогу решил продлить предоставление временной защиты украинским военным беженцам – это позволит каждой украинской семье самостоятельно решить, нуждаются ли они во временной защите и когда они могут вернуться домой, так как для начала необходимо построить новые дома, создать новые рабочие места, а то и заново отстроить целые поселения“, – сказала Пакоста.
Заместитель председателя комиссии Мария Юферева-Скуратовски сказала, что Украина заинтересована в возвращении своих жителей, но в настоящий момент государство все же в первую очередь нуждается в оружии, чтобы защищать свою страну и свободу. „В настоящий момент беженцам из Украины возвращаться некуда. Когда придет время, мы, разумеется, окажем им всяческую поддержку“, – сказала Юферева-Скуратовски. Она добавила, что до того Украине предстоит провести масштабные восстановительные работы.
Участники заседания отметили, что продление срока действия директивы на один год потребует 1,6 миллиона евро дополнительных средств для покрытия расходов, связанных с предоставлением международной и временной защиты. Они также подчеркнули, что если война не закончится и через год, то срок применения директивы можно будет вновь продлить, но это должно быть решением, принятым всеми государствами-членами ЕС.
Комиссия по делам Европейского союза утвердила позиции Эстонии для заседания совета ЕС по вопросам юстиции и внутренним вопросам, которое пройдет в четверг в Брюсселе. Представители фракции Консервативной народной партии Эстонии воздержались от голосования, сославшись на то, что необходимо отдельно решить вопрос с дезертирами, чье содержание, по их мнению, несправедливо.
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