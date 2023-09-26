Комиссия Рийгикогу рекомендует использовать название Кёнигсберг вместо Калининграда

По словам председателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона, комиссия пришла к выводу, что в эстонском языке следует отказаться от советского названия города Калининград и использовать вместо него историческое название Кёнигсберг, сообщила пресс-служба Рийгикогу.

Кроме того, члены комиссии отметили на заседании, что вместо нынешнего названия российского города Кингисепп целесообразно использовать его прежние названия Ямбург или Ям.

Михкельсон отметил, что Латвия, Литва и Польша также выбрали прежнее название города вместо Калининграда.

После Второй мировой войны городу, вошедшему в состав СССР, было присвоено русское название Калининград в честь Михаила Калинина, советского государственного деятеля и ведущей фигуры сталинского режима террора.

Предложение было внесено в Рийгикогу Консервативной народной партией Эстонии (EKRE). В проекте предлагается предложить правительству называть Калининград снова Кёнигсбергом и провести все процедуры, связанные с изменением названия.

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