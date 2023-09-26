Полиция задержала двух работников Ируской электростанции

По сообщению Enefit Green, речь идет о работниках с большим стажем, трудовые отношения с ними будут прекращены, пишет rus.err.

Подозрение возникло в ходе внутреннего расследования, инициированного службой внутреннего аудита Enefit Green. Когда были собраны достаточные доказательства, дело было передано в бюро по экономическим преступлениям Департамента полиции и пограничной охраны.

В Enefit Green заявили, что в правила организации работы электростанции будут внесены необходимые изменения.

Более подробная информация не раскрывается в интересах продолжающегося следствия.

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