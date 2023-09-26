МИД сокращает в рамках урезания бюджетных расходов 45 должностей

„При планировании мер экономии, касающихся Министерства иностранных дел, мы исходили из принципа, что мы должны быть в состоянии и в дальнейшем успешно выполнять свои основные задачи, в том числе активно проводить внешнюю политику. При подготовке к возможным сокращениям мы проанализировали работу всех подразделений министерства“, - сказал глава МИД Маргус Цахкна.

„Сокращение должностей коснется всех сфер деятельности, а также наших зарубежных представительств“, - добавил министр.

Генконсульства в Нью-Йорке и Сан-Франциско будут закрыты летом 2024 года, экономическую дипломатию и оказание консульских услуг на американском направлении реорганизуют. В посольстве Эстонии в Вашингтоне приступят к работе дипломат по консульским вопросам и дипломат по экономическим вопросам.

„Мы планируем расширить сеть почетных консульств Эстонии, которые будут предлагать консульскую помощь как гражданам Эстонии, так и помогать продвигать бизнес-интересы Эстонии в США“, - сказал Цахкна.

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