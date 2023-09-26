Участники движения „Я русский“ - кто они? Ненавистники украинцев, противники ЛГБТ, сторонники России

Вчерашние материалы об основателе акции „Я русский“ не остались без внимания участников самого движения. Павел Шевченко в чате своей группы записал „покаяние“ в аудиоформате, смысл которого сводился к тому, что осуждать человека за прошлое нельзя. Предлагаем читателю краткую расшифровку этого сообщения: „Да, есть у меня на душе косяки, ***** [блин]. 121 статью я отбегал полгода условно. Человек должен был мне денег, я поехал с ним поговорить, дал ему пощечину, ***** [блин], и он написал заявление. Потом я работал в такси, меня мужик, ***** [блин], назвал русской свиньей, я ему дал в ***** [морду]. И вот ситуация с бывшей девушкой, от которой у меня ребенок. Я ее дернул за руку, потому что там мог быть ****** [ужас], я этот ****** [ужас] предотвратил.