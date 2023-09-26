ВИДЕО | „Это незаконно“. Политики оппозиции недовольны утвержденным бюджетом

Председатель партии Isamaa Урмас Рейнсалу отметил, ссылаясь на прогноз Банка Эстонии, что в результате реализации такого бюджета ухудшатся доходы людей и вырастет безработица.

„Хотя в риторике Партии реформ говорилось и обосновывалось повышение налога порядком в государственных финансах, мы видим, что речь идет о раздутом бюджете. Один только этот фальшивый налог, которым Партия реформ старается покрыть отмену налогового горба, - он вилами по воде писан, на самом деле, по моему мнению, незаконно вписывать такой пустой налог в бюджетную стратегию“, - сказал он порталу Delfi.

Член парламентской фракции Центристской партии Яак Ааб считает утверждение бюджета плохой новостью.

„Эти плохие новости сыпятся ежедневно. Ну хорошо, уже подняли налог, вводим автоналог, поднимаем плату за использование окружающей среды, но не хватает еще 400 млн, заложили в бюджет черный ящик и призвали к обсуждению — мол, скажите, откуда еще возьмем, это не очень благоразумно“, - считает Ааб.

Он считает достойным сожаления то обстоятельство, что ножницами сокращений приходится пройтись по сфере социальной защиты.

Что касается укола в адрес видных центристов на сегодняшней пресс-конференции (когда министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс обвинил в принятии решения о закрытии спасательной команды Копли министра-центриста), Ааб заметил, что это „глупо“.

„Социал-демократы находятся в правительстве. Обвинять в решении многолетней давности - глупо. 1,2 млрд дополнительных денег делились прошлой осенью — соцдемы были в правительстве и они не нашли пары миллионов“, - сказал Ааб.

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