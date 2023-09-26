Катри Райк о возможном новом мэре Нарвы

„Я с ним хорошо не знакома, - говорит Катри Райк, на место которой, возможно, придет Тоотс. - Мы здороваемся, но лично не общались. Надо дать человеку время понять, что происходит в городе, время, чтобы нормально начать работать. Сейчас сложно как-то его оценить, посмотрим, как он будет работать“.

Катри Райк отметила, что ей близки приоритеты Тоотса в управлении городом, которые он назвал. "Городская среда и доступность социальной и медицинской помощи для него важны, меня это очень радует, значит, будет продолжена начатая работа“, - говорит Катри.

Она также заметила, что если Яан Тоотс станет мэром, то это будет некая традиция для Нарвы, когда мэры приезжают из Тарту.

В настоящее время Тоотс женат, у него пятеро детей. С 2019 года является членом Центристской партии, руководит тартуским отделением партии и является депутатом городского собрания. В первые годы после восстановления независимости он возглавлял Специальную службу Эстонской Республики, Тоотс был заместителем гендиректора полиции и канцлером МВД.

Напомним, что 16 сентября Катри Райк ушла в отставку с поста мэра Нарвы после вотума недоверия, за который проголосовали 19 из 31 депутатов городского собрания.

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