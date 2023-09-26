Яан Тоотс будет выдвинут кандидатом на пост мэра Нарвы

„Задача следующего мэра - привнести больше конструктива в сотрудничество между мэрией и горсобранием и сосредоточиться на эффективном управлении городом. Он должен выстраивать отношения между городскими властями и жителями Нарвы, между городом и государственной властью. По нашей оценке, Яан Тоотс, руководитель и предприниматель с большим стажем, обладает необходимыми личностными качествами, чтобы справиться с поставленной задачей и внести свой вклад в стратегическое развитие города.“ - сказал председатель фракции „Нарва“ Алексей Евграфов.

„Для меня это предложение и большая честь, и серьезный вызов, - сказал Яан Тоотс. - Я готов привнести в Нарву свой политический и предпринимательский опыт и преисполнен решимости восстановить трудовой мир в отношениях между горсобранием и горуправой“.

По словам Тоотса, он считает крайне важным развитие городского хозяйства и коммунальной сферы, создание качественной городской среды. Он также отмечает необходимость повышения доступности медицинских и социальных услуг. Не менее важным, по мнению кандидата в мэры, является сотрудничество с госучреждениями, особенно с теми, чья деятельность напрямую связана с Нарвой. При это важнее собственных идей он считает мнение местных жителей, поэтому собирается уделять больше внимания вовлечению нарвитян в принятие решений.

Яан Тоотс (66) - политик, имеющий долгий стаж работы в органах охраны правопорядка и в сфере предпринимательства. В первые годы после восстановления независимости он возглавлял Специальную службу Эстонской Республики, был заместителем гендиректора полиции и канцлером МВД. Входил в руководство ряда крупных предприятий, в частности, был директором AS Hansatee (Tallink), руководителем Таллиннского порта, председателем правления OÜ Rotermann Grupp, замдиректора Рижского порта, и т.д. Из общественных должностей можно отметить членство в исполкоме Олимпийского комитета, руководство Эстонским союзом велоспорта, восемнадцатилетний стаж работы в правлении Эстонской торгово-промышленный палаты. Тоотс женат, у него пятеро детей. С 2019 года является членом Центристской партии, руководит тартуским отделением партии и является депутатом городского собрания.

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