27.09.2023, 09:50
Важное изменение: независимость от цены на электричество людей больше не привлекает(3)
ФОТО: ANNI ÕNNELEID | DELFI MEEDIA
Число ходатайств на подключение к сети, подаваемых производителями электроэнергии в компанию Elektrilevi, сократилось. Это означает, что люди больше не планируют устанавливать на крышах своих домов солнечные батареи для выработки собственной электроэнергии и продажи ее излишков в сеть, пишет Ärileht.
Резкий рост цен на электроэнергию привел уже в прошлом году к буму установки солнечных батарей. Люди хотели сами производить электроэнергию, прежде всего для собственных нужд. Компания Elektrilevi была завалена заявками на подключение, поскольку для производства электроэнергии требуется подключение производителя к сети.