Важное изменение: независимость от цены на электричество людей больше не привлекает

Резкий рост цен на электроэнергию привел уже в прошлом году к буму установки солнечных батарей. Люди хотели сами производить электроэнергию, прежде всего для собственных нужд. Компания Elektrilevi была завалена заявками на подключение, поскольку для производства электроэнергии требуется подключение производителя к сети.

„Заявки от микропроизводителей в 2023 году продолжают ставить новые рекорды: за первые два месяца было получено на 400 заявок больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это говорит о том, что люди по-прежнему очень заинтересованы в производстве электроэнергии именно для собственных нужд, что является наиболее прибыльным на сегодняшний день“, - говорил еще в апреле этого года Михкель Хярм, глава компании Elektrilevi.