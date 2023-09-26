Полиция развернула масштабные поиски заблудившейся в лесу пожилой женщины

В субботу 23 сентября после обеда в 14.40 в Центр тревоги поступил звонок от женщины, по словам которой она вместе с подругой пошла на Сааремаа за грибами, однако подруга пропала в лесу между Одалятси и Куреметса уже около трех часов назад. Звонившая попыталась сама найти подругу, однако безрезультатно. Полиция получила от звонившей более подробную информацию о том, откуда они заходили в лес, и начала обыскивать местность.

„К счастью у заблудившейся в лесу женщины был с собой телефон и таким образом мы могли поддерживать с ней контакт. Прочесывали лес как на квадроциклах, так и при помощи поисковой собаки, также проверяли зону поиска дроном спасателей. На помощь подоспел и вертолет летного отряда ДПП, команда которого заметила женщину в 18.30. После этого к женщине на квадроцикле подъехали полицейские и помогли ей выбраться из леса“, - рассказал патрульный полицейский Курессаареского отделения полиции Рюнно Курм. По словам Курма, со здоровьем женщины было все в порядке и во врачебной помощи она не нуждалась.

По словам Рюнно Курма, идя в лес, нужно сделать три вещи: рассказать, куда идете, сделать себя заметным и взять с собой телефон. „Если это будет сделано, то с большой вероятностью мы быстро найдем человека. В поисках заблудившейся в субботу в лесу 75-летней женщины очень помогло то, что мы могли общаться с ней по телефону, а также то, что ее подруга знала местность, где женщина находилась. Кроме того, было хорошо, что женщина была в голубой куртке, которая в лесу была хорошо заметна. Так мы за несколько часов до того, как стемнело, ее и нашли“, - сказал Курм.

Полиция получила в сентябре около 60 сообщений о заблудившихся в лесу людях. В этом году таких сообщений поступило всего более 170.

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