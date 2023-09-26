Юри Ратас: малообеспеченным придется тратить на общественный транспорт месячный заработок

„Если предположить, что билет действует полтора часа, то в месяц расходы на транспорт на одного человека составят около 60 евро, за год сумма составит примерно 700 евро. Минимальная зарплата в Эстонии в этом году – 725 евро. Это означает, что люди с низкими доходами в год будут тратить на билеты на автобус сумму, равную месячному заработку. Бесплатный общественный транспорт в уездах себе оправдал. За первый квартал этого года количество поездок выросло на 21%, составив 5,9 млн. Всего за прошлый год было совершено 22,2 млн поездок“, - сказал Ратас.

Бесплатный общественный транспорт в уездах начал ходить с 2017 года по инициативе Центристской партии, тогда премьер-министром был Юри Ратас, министром экономики и инфраструктуры - Кадри Симсон. „Отмена бесплатного общественного транспорта – большая ошибка. Во-первых, в ситуации, когда реальные доходы людей сократились, возможность совершать бесплатные поездки для многих является существенной помощью. Во-вторых, это бы проект, направленный в том числе на сохранение окружающей среды“, - сказал Ратас.

По словам Ратаса, несколько миллионов евро, которые удастся заработать за счет продажи билетов на общественный транспорт в уездах, не помогут закрыть дыру в бюджете – уже в этом году не хватает пары десятков миллионов евро. „Председатель социал-демократов Лаури Ляэнеметс обещал, что благодаря тому, что будет установлена плата за билеты, повысится качество услуги и доступность общественного транспорта. Думаю, что это очередная ложь, ставшая столь привычной для нынешнего правительства“, - отметил Ратас.

Юри Ратас, также являющийся депутатом Таллиннского городского собрания, заверил, что в столице общественный транспорт останется бесплатным.

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