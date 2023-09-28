28.09.2023, 07:20
„На деревню к бабушке“ теперь грозит реальным сроком! Мошенница, продававшая вещи в Facebook, не явилась в суд
ФОТО: | Delfi Meedia
Может так случиться, что вы оплатили счет при покупке одежды в Facebook Marketplace, но вас обманули, и купленной вещи вам не видать, пишет Eesti Päevaleht.
41-летняя Аннели Мартинсон неоднократно привлекалась к ответу за мошенничество. Сценарий был прост — Мартинсон выставляет на продажу в социальных сетях предметы одежды или постельное белье, заинтересованная сторона перечисляет за это деньги, и на этом сделка заканчивается.