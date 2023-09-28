„На деревню к бабушке“ теперь грозит реальным сроком! Мошенница, продававшая вещи в Facebook, не явилась в суд

41-летняя Аннели Мартинсон неоднократно привлекалась к ответу за мошенничество . Сценарий был прост — Мартинсон выставляет на продажу в социальных сетях предметы одежды или постельное белье, заинтересованная сторона перечисляет за это деньги, и на этом сделка заканчивается.

Если до сих пор Мартинсон ловко оперировала суммами, которые квалифицируются как проступок, то в случае с шестью новыми эпизодами, направленными в суд, последний пришел к выводу, что это следует рассматривать как умышленное деяние и дальше вести дело в рамках уголовного производства.