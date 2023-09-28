ЧП и криминал
28.09.2023, 07:20

„На деревню к бабушке“ теперь грозит реальным сроком! Мошенница, продававшая вещи в Facebook, не явилась в суд

 
Аннели Мартинсон в зале суда не появилась
Аннели Мартинсон в зале суда не появилась
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Может так случиться, что вы оплатили счет при покупке одежды в Facebook Marketplace, но вас обманули, и купленной вещи вам не видать, пишет Eesti Päevaleht.

41-летняя Аннели Мартинсон неоднократно привлекалась к ответу за мошенничество. Сценарий был прост — Мартинсон выставляет на продажу в социальных сетях предметы одежды или постельное белье, заинтересованная сторона перечисляет за это деньги, и на этом сделка заканчивается.

Если до сих пор Мартинсон ловко оперировала суммами, которые квалифицируются как проступок, то в случае с шестью новыми эпизодами, направленными в суд, последний пришел к выводу, что это следует рассматривать как умышленное деяние и дальше вести дело в рамках уголовного производства.

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