Люди потеряли чувство уверенности, зарплаты так быстро расти уже не будут. Что ждет экономику Эстонии в ближайшее время

Каасик отметил, что потребление показывает постоянный спад. Это говорит о том, что если бы люди чувствовали себя более уверенно, то и потребление было бы больше. Президент банка подчеркнул, что экономические трудности пока не нашли отражения на рынке труда и занятость даже выросла, но не везде. „Не все отрасли преуспевают одинаково. Есть сектора, где картина не такая радужная“, — сказал Каасик. Например, в обрабатывающей промышленности занятость снижается, в то время как в государственном секторе, наоборот, растет.

Замедление роста зарплат будет более заметным, чем ожидалось ранее. Так, к 2024 году рост средней зарплаты составит 6,1% против 11,5% в 2023 году.

Мюллер в свою очередь не верит, что в ближайшее время может повториться кризис 2008-2009. „Вероятность этого мала, поскольку финансовый сектор сильнее, чем тогда. Далее картина, скорее, будет улучшаться, особенно если процентные ставки больше не будут сильно расти, а доходы продолжат постепенно увеличиваться. В таких условиях ситуация с экономикой может начать улучшаться“, - отметил он.

Согласно свежему экономическому прогнозу Банка Эстонии, экономика Эстонии начнет опять расти в следующем году, однако после двухлетнего периода спада восстановление будет медленным. При этом столь быстрого роста цен, как мы наблюдали последнее время, больше не будет.

Центральный банк прогнозирует, что в этом году экономический спад составит 2,2%, но уже в следующем спад сменится ростом в размере 1,4%. Ожидается, что рост цен в Эстонии составит в среднем 9,4% в этом году и 3,4% в следующем.