Люди потеряли чувство уверенности, зарплаты так быстро расти уже не будут. Что ждет экономику Эстонии в ближайшее время(3)
Сегодня президент Банка Эстонии Мадис Мюллер и вице-президент Юло Каасик представили свежий экономический прогноз.
Каасик отметил, что потребление показывает постоянный спад. Это говорит о том, что если бы люди чувствовали себя более уверенно, то и потребление было бы больше. Президент банка подчеркнул, что экономические трудности пока не нашли отражения на рынке труда и занятость даже выросла, но не везде. „Не все отрасли преуспевают одинаково. Есть сектора, где картина не такая радужная“, — сказал Каасик. Например, в обрабатывающей промышленности занятость снижается, в то время как в государственном секторе, наоборот, растет.
Замедление роста зарплат будет более заметным, чем ожидалось ранее. Так, к 2024 году рост средней зарплаты составит 6,1% против 11,5% в 2023 году.
Мюллер в свою очередь не верит, что в ближайшее время может повториться кризис 2008-2009. „Вероятность этого мала, поскольку финансовый сектор сильнее, чем тогда. Далее картина, скорее, будет улучшаться, особенно если процентные ставки больше не будут сильно расти, а доходы продолжат постепенно увеличиваться. В таких условиях ситуация с экономикой может начать улучшаться“, - отметил он.
Согласно свежему экономическому прогнозу Банка Эстонии, экономика Эстонии начнет опять расти в следующем году, однако после двухлетнего периода спада восстановление будет медленным. При этом столь быстрого роста цен, как мы наблюдали последнее время, больше не будет.
Центральный банк прогнозирует, что в этом году экономический спад составит 2,2%, но уже в следующем спад сменится ростом в размере 1,4%. Ожидается, что рост цен в Эстонии составит в среднем 9,4% в этом году и 3,4% в следующем.
Состояние экономики хуже, чем обычно, но не все отрасли находятся в одинаково плохой ситуации. Больше всего пострадал промышленный сектор, которому пришлось столкнуться с проблемами поставок, спадом на ключевых экспортных рынках, повышением обменного курса и ростом производственных расходов. Из-за уменьшения числа заказов промышленному сектору пришлось сократить количество работников, в то время как занятость в сфере услуг продолжает расти. Трудности в экспортном секторе окажут влияние на общую картину экономики, и в результате текущего экономического спада безработица в следующем году вырастет до 8%. Увеличение числа ищущих работу, в свою очередь, приведет к замедлению роста заработной платы. Рост заработной платы в ближайшие два года останется на уровне около 6%.
В следующем году экономика начнет постепенно восстанавливаться. В этом году экономика снизится сильнее, чем прогнозировалось ранее, то есть на 2,2%. В 2024 году после двухлетнего периода спада нас снова ждет рост.
Движущей силой экономики станет улучшение покупательной способности как в Эстонии, так и на экспортных рынках, но это позволит достичь в следующем году экономического роста только на уровне 1,4%. В отличие от Эстонии, где эффект от повышения процентных ставок очень быстро достигает обладателей кредитов благодаря плавающей процентной ставке, полное влияние ужесточения финансовой политики перенесется на еврозону в целом в течение гораздо более длительного периода времени. Это будет затруднять восстановление спроса на важных для эстонских экспортеров зарубежных рынках. Ограничивающий эффект роста спроса обусловлен еще и тем, что после кризиса страны взяли курс на сокращение бюджетной поддержки. Несколько более быстрый экономический рост в 4% Эстония может ожидать в 2025 году.
Инфляция продолжит свое замедление. Ослабление некоторого ценового давления, в первую очередь в виде падения цен на промышленные и продовольственные товары, энергию и транспорт, а также повышения процентных ставок, начало ограничивать рост потребительских расходов. В результате существенно замедлился и рост цен. Замедляет рост цен и повышение курса евро. Инфляция потребительских цен, снизившаяся к августу до 4,6%, до конца этого года сохранится на уровне 4-5%. В следующем году потребительская корзина подорожает на 3,4%, причем большая часть роста цен придется на повышение налога с оборота. В 2025 году ожидаемая инфляция составит 1,9%. Переменчивость на рынке энергоносителей и продуктов питания, к сожалению, создает неопределенность относительно дальнейших прогнозов относительно инфляции.
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