Мама школьника: даже английский теперь преподают на эстонском. Родителям тяжело, а каково детям?(24)
Многие школы для поддержки плавного перехода на эстонский язык обучения в русскоязычных классах уже с этого сентября увеличили количество еженедельных уроков эстонского языка. В некоторых учебных заведениях уже целые предметы переведены на государственный язык. RusDelfi узнал у родителей школьников, как проходит для детей этот месяц.
„После первой четверти картина будет более ясной“
Лия — мама пятиклассника из Ида-Вирумаа. Рассказывает, что переход на эстонский язык обучения пока произвел „самые приятные впечатления“.
„На государственном языке у ребенка музыка, природоведение, человековедение, эстонский, — перечисляет мама школьника. — Причем один предмет — природоведение — родителям предлагали выбрать, на каком языке давать детям. То есть преподавание на эстонском вводят постепенно. В этом году плюс два предмета на эстонском“.
У Анны сын — семиклассник. Подростка, как и многих детей такого возраста, не коснулись самые серьезные изменения, отмечает мама ученика.