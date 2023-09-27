Мама школьника: даже английский теперь преподают на эстонском. Родителям тяжело, а каково детям?

„После первой четверти картина будет более ясной“

Лия — мама пятиклассника из Ида-Вирумаа. Рассказывает, что переход на эстонский язык обучения пока произвел „самые приятные впечатления“.

„На государственном языке у ребенка музыка, природоведение, человековедение, эстонский, — перечисляет мама школьника. — Причем один предмет — природоведение — родителям предлагали выбрать, на каком языке давать детям. То есть преподавание на эстонском вводят постепенно. В этом году плюс два предмета на эстонском“.

У Анны сын — семиклассник. Подростка, как и многих детей такого возраста, не коснулись самые серьезные изменения, отмечает мама ученика.

„Эстонский пять раз в неделю — это радует. Русский язык — один раз и два — литература. Все остальные предметы пока тоже на русском. Пока вопросов нет“, — рассказывает жительница Таллинна и отмечает, что больше всех досталось начальной школе, „старшеклассникам почти повезло“.