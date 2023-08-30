26.09.2023, 20:40
Школа приняла на работу учителем литературы автора порнороманов и члена партии EKRE(8)
Педагог: Необходимо учить детей различать вымысел и реальность
ФОТО: | Delfi Meedia
Урмас Эспенберг преподает в 7-8 классах и, по его словам, готов к провокационным вопросам учеников, пишет Eesti Päevaleht.
Урмас Эспенберг является заместителем председателя Таллиннского cеверного округа EKRE. Помимо политической деятельности, Эспенберг второй год преподает. В прошлом учебном году он подрабатывал в школе Лауласмаа, в этом году обучает эстонской грамматике и литературе школьников в школе Лаагри.