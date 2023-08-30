Школа приняла на работу учителем литературы автора порнороманов и члена партии EKRE

Урмас Эспенберг является заместителем председателя Таллиннского cеверного округа EKRE. Помимо политической деятельности, Эспенберг второй год преподает. В прошлом учебном году он подрабатывал в школе Лауласмаа, в этом году обучает эстонской грамматике и литературе школьников в школе Лаагри.