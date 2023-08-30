Новости Эстонии
26.09.2023, 20:40

Школа приняла на работу учителем литературы автора порнороманов и члена партии EKRE

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„Если бы мы начали ограничивать свободу слова и самовыражения, мы бы не отличались от сталинской или путинской России“, — сказал Урмас Эспенберг.
„Если бы мы начали ограничивать свободу слова и самовыражения, мы бы не отличались от сталинской или путинской России“, — сказал Урмас Эспенберг.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Урмас Эспенберг преподает в 7-8 классах и, по его словам, готов к провокационным вопросам учеников, пишет Eesti Päevaleht.

Урмас Эспенберг является заместителем председателя Таллиннского cеверного округа EKRE. Помимо политической деятельности, Эспенберг второй год преподает. В прошлом учебном году он подрабатывал в школе Лауласмаа, в этом году обучает эстонской грамматике и литературе школьников в школе Лаагри.

Ситуацию осложняет тот факт, что Эспенберг, известный в последние годы как национал-консервативный политик, является автором нескольких порнографических книг. Правда, они вышли более десяти лет назад.

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