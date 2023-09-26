Правительство представило госбюджет и бюджетную стратегию | Кая Каллас: нам нужно будет ввести „налог на безопасность“

В пресс-конференции участвуют премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ), министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) и министр иностранных дел Маргус Цахкна (партия Eesti 200).

Премьер-министр Кая Каллас, сказала сегодня, представляя бюджет и стратегию на предстоящие четыре года, что при компенсации бюджетного дефицита 2025 года придется вводить „так сказать налог на безопасность“.

Он сейчас лишь на уровне составления, он будет обсуждаться — какова его база, с чего брать налог, - сказала Каллас. Но целью налога является финансирование государственной обороны, внутренней безопасности, защиты населения, инвестиции в информационно-коммуникационные технологии“.

По словам Каллас, новый „налог безопасности“ покроет развитие эстоноязычного информационного пространства, расходы по переходу на эстоноязычное образование, расходы на укрепление страны на случай кризисов.

Министр иностранных дел Маргус Цахна повторил то, что уже говорилось ранее: правительство не хотело на своем выездном заседании на мызе Вихула придумывать какой-то конкретный новый налог для заполнения бюджетной дыры (2025) в 400 млн евро. В обществе должна пройти дискуссия на эту тему, которой пока еще не было.

„Мы хотим начать эти дебаты: какое государство мы хотим, насколько много мы согласны за это заплатить, повысим ли мы налоги, будем ли мы жить в долг или станем делать урезания расходов, - сказал Цахкна. - Честные и открытие дебаты, на которые мы как политики многие годы закрывали глаза“.

Как сказала Каллас (далее - прямое цитирования премьер-министра), государственные финансы находятся в сложном состоянии. Решения предыдущих правительств брать займы, начиная с 2016 года, означают, что к 2024 году долговая нагрузка Эстонии составит 21% ВВП. Цель — вытащить государство из этой ситуации.