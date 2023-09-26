Правительство представило госбюджет и бюджетную стратегию | Кая Каллас: нам нужно будет ввести „налог на безопасность“(68)
Сегодня правительство на своем заседании утвердило государственный бюджет на 2024 год и бюджетную стратегию на ближайшие четыре года. После заседания правительство Эстонии провело специальную пресс-конференцию, на которой рассказало о принятых решениях.
В пресс-конференции участвуют премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ), министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) и министр иностранных дел Маргус Цахкна (партия Eesti 200).
Премьер-министр Кая Каллас, сказала сегодня, представляя бюджет и стратегию на предстоящие четыре года, что при компенсации бюджетного дефицита 2025 года придется вводить „так сказать налог на безопасность“.
Он сейчас лишь на уровне составления, он будет обсуждаться — какова его база, с чего брать налог, - сказала Каллас. Но целью налога является финансирование государственной обороны, внутренней безопасности, защиты населения, инвестиции в информационно-коммуникационные технологии“.
По словам Каллас, новый „налог безопасности“ покроет развитие эстоноязычного информационного пространства, расходы по переходу на эстоноязычное образование, расходы на укрепление страны на случай кризисов.
Министр иностранных дел Маргус Цахна повторил то, что уже говорилось ранее: правительство не хотело на своем выездном заседании на мызе Вихула придумывать какой-то конкретный новый налог для заполнения бюджетной дыры (2025) в 400 млн евро. В обществе должна пройти дискуссия на эту тему, которой пока еще не было.
„Мы хотим начать эти дебаты: какое государство мы хотим, насколько много мы согласны за это заплатить, повысим ли мы налоги, будем ли мы жить в долг или станем делать урезания расходов, - сказал Цахкна. - Честные и открытие дебаты, на которые мы как политики многие годы закрывали глаза“.
Как сказала Каллас (далее - прямое цитирования премьер-министра), государственные финансы находятся в сложном состоянии. Решения предыдущих правительств брать займы, начиная с 2016 года, означают, что к 2024 году долговая нагрузка Эстонии составит 21% ВВП. Цель — вытащить государство из этой ситуации.
Поэтому все министры должны были принять непопулярные решения. Без них государство, по летнему прогнозу, должно было выплатить в 2027 году процентов по кредиту на 480 млн евро.
При формировании стратегии у нас были ясные приоритеты. Во-первых военная безопаcность и безопасность в более широком смысле, во-вторых — экономический рост с опорой на реформы, в-третьих — устойчивость государственных финансов, в-четвертых - образование и в-пятых — поддержка Украины.
Расходы госбюджета 2024 года составят 17,7 млрд, доходы — 16,8 мрлд, инвестиции — 1,9 млрд. Дефицит бюджета — 2,9% ВВП.
В следующем году повысится налог с оборота, который даст бюджету 235 млн. Повышения других налогов не будет.
Высшее образование правительство поддержит суммой 274,7 млн евро.
Сфера культуры получит от правительства дополнительно 3 млн евро. Правительство планирует инвестировать 155 млн евро в более сберегающую жилую среду и зеленый поворот.
В проект RailBaltic будет инвестировано 216 млн евро.
Выступивший следом Маргус Цахкна отметил, что „положение с государственными финансами намного сложнее, чем в 2008-2009 годах“,
Министр рассказал, какие варианты были выхода из ситуации и отметил, что правительству пришлось принимать болезненные решения.
Расходы на оборону в следующем году составят 3,2% ВВП.
По словам Цахкна, работа над бюджетом продолжится, нужно будет обсудить еще ряд тяжелых тем.
Он упомянул зарплаты учителей, рост которых будет не таким большим, как надеялись, но это обусловлено сложным финансовым состояние государства.ъ
Цахкна подчеркнул, что поддержка Украины продолжится.
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс в своем выступлении сказал, что в ходе формирования бюджета приходится идти на компромиссы, но в правительстве, куда входят социал-демократы, договоренности о замораживании зарплат бюджетников на четыре года не будет.
По его словам, будущий бюджет поможет домам культуры и небольшим школам, потому что увеличится финансирование местных самоуправлений.
Ляэнеметс отметил начало реформы работы общественного транспорта: расписание движения автобусов и поездов будут уплотнены.
Ляэнеметс обратился к мэру Таллинна Михаилу Кылварту и Юри Ратасу в связи их критикой закрытия Коплиской спасательной команды. „Это нечестно. Решение об этом сокращении принял министр внутренних дел от Центристской партии в 2021 году“.
Министр финансов Март Вырклаэв повторил ранее сказанное: с 2025 года государству нужны будут дополнительные налоговые поступления в размере 1% ВВП или примерно 400 млн евро.
По его словам, помимо налоговых изменений мы будем должны продолжить заниматься экономией расходов.
Вопросы журналистов
Вопрос Delfi по поводу налога на безопасность. Что он он будет из себя представлять: это будет отдельный налог или что-то иное?
Ляэнеметс ответил, что, например, ставки штрафов не поднимались уже 10 лет или больше. „В итоге о том, какие они будут, сможет сказать министр юстиции“. В целом, это тема для будущих дебатов.
Вопрос Postimees: что будет с так называемыми „крышевыми деньгами“?
Каллас: их не будет. Вырклаэв: крышевые деньги в бюджет не закладываются, это статья, где будет экономия.
В ближайшее время бюджет на 2024 году будет передан в Рийгикогу.
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