Бригадир скорой помощи Рита Аксенова: молодой человек упал на улице, все думали — пьяный, оказалось — диабетик

Оказалось, что поиск работы – это не самое сложное. „Потому что быстро снять квартиру и устроить детей в детский сад так, чтобы это было удобно, оказалось очень сложно. Но мне помогли коллеги. И в октябре 2004 года я вышла на работу“.

Буквально через неделю с Ритой связались и предложили приехать на собеседование. Она поехала в Таллинн в больницу в Мустамяэ. «Я подавала резюме в хирургию. А я с хирургией раньше вообще никак не сталкивалась. Мы пообщались со старшей медсестрой, и она говорит: „Может, вы хотите в кардиологию?“ Я честно сказала: „Да“».

В реанимации с Ритой работали „молодые и продвинутые девчонки“, многие из которых отправляли свое резюме в таллиннские больницы. „У меня муж работал в Таллинне. А дети уже были, два мальчика, и хотелось бы, чтобы папа был рядом. И я подумала: „А давай, тоже пошлю!“ И послала“.

Рита закончила медучилище в Кохтла-Ярве и пошла работать. С работой для медсестер в Ида-Вирумаа было не очень хорошо. „Сначала медсестры идут работать санитарками, потом, если будет место, ты, может быть, начнешь работать медсестрой“. Но Рите удалось поработать в психиатрии, потом она устроилась в дом престарелых, а затем - в реанимацию, благодаря чему оказалась в Таллинне.

„Я довольно долго валяла дурака. Пока в один прекрасный день, как сейчас помню, 31 августа, я пришла домой, и моя мама сказала: „Ничего из тебя не выйдет“. И я так разозлилась, расстроилась. Опять поехала в медучилище. Я тогда уже закончила 12 классов. На тот момент в училище принимали на основе собеседования и знания эстонского языка. Мне сказали: „Приходите завтра“.

Когда у Риты спрашиваешь, почему она решила связать свою жизнь с медициной, та с улыбкой отвечает: „Я не знаю“. И оказывается, за этим „Я не знаю“ стоит занимательная история. Рита выросла в Ида-Вирумаа, и там было не так много вариантов, куда пойти учиться. После 9-го класса она решила попробовать поступить в медучилище. „Я не поступила. Не сдала экзамен по биологии“. Поэтому Рита, недолго думая, пошла работать и доучиваться в вечерней школе. Вторая попытка поступления в медучилище произошла совершенно незапланированно.

Когда в больнице запретили работать сутками, Рите это не очень понравилось. „У меня четверо детей. А я очень люблю быть одна. И когда я работала днями, получалось, что я бегу с работы, забираю ребенка из садика, бегу в магазин и весь вечер занимаюсь детьми, на выходных занимаюсь детьми. И получалось, что времени для себя у меня не оставалось вообще. Даже просто почитать книжку времени не оставалось. Опять же, очень трудно попасть к косметологу или на маникюр вечером и на выходных. Уборку гораздо проще сделать, когда в квартире никого нет. Например, я пришла с работы, поспала, сколько мне надо, включила музыку на полную громкость и пошла убираться. Все пришли, а у мамы уже все готово, мама довольная“.

Желающих получить таким образом высшее образование было довольно много, поэтому Рите удалось поступить только с третьего раза. Подход к обучению оказался совсем не таким, как в медучилище. „В училище программа была направлена на практические навыки. А тут уже обучение было больше направленно на теорию, на то, чтобы поднять наш уровень до европейского“.

Если Рита в свое время только окончила медицинское училище и получила среднее профессиональное образование, что сейчас образование медсестры более углубленное. Начиная с 2000 года все медсестры получают высшее прикладное образование. При этом у людей, имеющих среднее образование, есть возможность доучиться и получить высшее. „Есть программа для тех, кто в свое время окончил не высшее, поднять свой уровень до требуемого. Учишься дополнительно два года. Ходишь не каждый день“.

У Риты был неплохой уровень эстонского, но она признается, что первые месяцы в Таллинне дались ей непросто. «Первые месяца два-три было очень тяжело. Я всегда могла общаться с пациентами, но совершенно не понимала терминологию на эстонском языке, потому что в больницах Ида-Вирумаа все говорилось на русском. Было мало практики. Телефон я брать вообще боялась. Надо мной стояла старшая медсестра и говорила: „Бери трубку“, а я: „Не могу“».

Поэтому Рита начала искать работу сутками. „Сутками предлагалась только скорая помощь и дом престарелых. На скорую я всегда боялась идти, но все же отправила CV. Меня сразу взяли работать в дом престарелых, но потом позвонили и со скорой“.

Рита решила сходить на собеседование. „Ко мне так уважительно отнеслись там. Потому что на тот момент опыт работы у меня составлял уже 20 лет. Была и кардиология, и психиатрия, и неврология – достаточно обширный опыт“.

Рите предложили просто прийти попробовать, и у нее не было причин отказаться. „Я сходила раз, сходила два, сходила три. И мне понравилось!“

Сейчас Рита очень любит свою работу. Но однажды она попыталась уйти со скорой и не работала три месяца. „Было ужасно скучно и хотелось вернуться назад. Я вернулась и очень довольна этим. И уходить никуда не собираюсь“.

Постоянное обучение

Хоть Рите и нравится ее работа, но в ней есть свои сложности. „Самым сложным остается, во-первых, необходимость постоянно учиться, во-вторых, не забывать, что ты не Бог, не всесилен, ты не можешь все знать. И еще - не бояться спрашивать. Особенно, когда тебе уже немало лет, а спрашивать приходится у молодежи“.

Учиться, работая на скорой, приходится действительно много. „У нас есть определенное количество часов, которые мы обязаны учиться, – это 60 часов в год. Мы должны проходить новые курсы, какие-то повторять. Каждый работодатель выставляет программу, например, на полгода или год, какие планируются обучения. И можно сразу зарегистрироваться. Это входит в рабочие часы“.

Иногда обучение проходит в формате обычной лекции, а иногда в очень специфических условиях. „Когда у нас было обучение со спасателями – спасение из раскореженной машины, тогда это проходило на разборке, где утилизируют машины“.

Бахилы для скорой