Бригадир скорой помощи Рита Аксенова: молодой человек упал на улице, все думали — пьяный, оказалось — диабетик(2)
Бригадир скорой помощи Рита Аксенова рассказала RusDelfi о том, почему выбрала для себя эту профессию, в чем цель скорой помощи и есть ли место шуткам на такой серьезной работе.
Первые шаги в медицине
Когда у Риты спрашиваешь, почему она решила связать свою жизнь с медициной, та с улыбкой отвечает: „Я не знаю“. И оказывается, за этим „Я не знаю“ стоит занимательная история. Рита выросла в Ида-Вирумаа, и там было не так много вариантов, куда пойти учиться. После 9-го класса она решила попробовать поступить в медучилище. „Я не поступила. Не сдала экзамен по биологии“. Поэтому Рита, недолго думая, пошла работать и доучиваться в вечерней школе. Вторая попытка поступления в медучилище произошла совершенно незапланированно.
„Я довольно долго валяла дурака. Пока в один прекрасный день, как сейчас помню, 31 августа, я пришла домой, и моя мама сказала: „Ничего из тебя не выйдет“. И я так разозлилась, расстроилась. Опять поехала в медучилище. Я тогда уже закончила 12 классов. На тот момент в училище принимали на основе собеседования и знания эстонского языка. Мне сказали: „Приходите завтра“.
Рита закончила медучилище в Кохтла-Ярве и пошла работать. С работой для медсестер в Ида-Вирумаа было не очень хорошо. „Сначала медсестры идут работать санитарками, потом, если будет место, ты, может быть, начнешь работать медсестрой“. Но Рите удалось поработать в психиатрии, потом она устроилась в дом престарелых, а затем - в реанимацию, благодаря чему оказалась в Таллинне.
Переезд в Таллинн
В реанимации с Ритой работали „молодые и продвинутые девчонки“, многие из которых отправляли свое резюме в таллиннские больницы. „У меня муж работал в Таллинне. А дети уже были, два мальчика, и хотелось бы, чтобы папа был рядом. И я подумала: „А давай, тоже пошлю!“ И послала“.
Буквально через неделю с Ритой связались и предложили приехать на собеседование. Она поехала в Таллинн в больницу в Мустамяэ. «Я подавала резюме в хирургию. А я с хирургией раньше вообще никак не сталкивалась. Мы пообщались со старшей медсестрой, и она говорит: „Может, вы хотите в кардиологию?“ Я честно сказала: „Да“».
Оказалось, что поиск работы – это не самое сложное. „Потому что быстро снять квартиру и устроить детей в детский сад так, чтобы это было удобно, оказалось очень сложно. Но мне помогли коллеги. И в октябре 2004 года я вышла на работу“.
Адаптация
У Риты был неплохой уровень эстонского, но она признается, что первые месяцы в Таллинне дались ей непросто. «Первые месяца два-три было очень тяжело. Я всегда могла общаться с пациентами, но совершенно не понимала терминологию на эстонском языке, потому что в больницах Ида-Вирумаа все говорилось на русском. Было мало практики. Телефон я брать вообще боялась. Надо мной стояла старшая медсестра и говорила: „Бери трубку“, а я: „Не могу“».
Но Рита быстро втянула, и все пошло как по накатанной.
Высшее образование
Если Рита в свое время только окончила медицинское училище и получила среднее профессиональное образование, что сейчас образование медсестры более углубленное. Начиная с 2000 года все медсестры получают высшее прикладное образование. При этом у людей, имеющих среднее образование, есть возможность доучиться и получить высшее. „Есть программа для тех, кто в свое время окончил не высшее, поднять свой уровень до требуемого. Учишься дополнительно два года. Ходишь не каждый день“.
Желающих получить таким образом высшее образование было довольно много, поэтому Рите удалось поступить только с третьего раза. Подход к обучению оказался совсем не таким, как в медучилище. „В училище программа была направлена на практические навыки. А тут уже обучение было больше направленно на теорию, на то, чтобы поднять наш уровень до европейского“.
Начало работы на скорой
Когда в больнице запретили работать сутками, Рите это не очень понравилось. „У меня четверо детей. А я очень люблю быть одна. И когда я работала днями, получалось, что я бегу с работы, забираю ребенка из садика, бегу в магазин и весь вечер занимаюсь детьми, на выходных занимаюсь детьми. И получалось, что времени для себя у меня не оставалось вообще. Даже просто почитать книжку времени не оставалось. Опять же, очень трудно попасть к косметологу или на маникюр вечером и на выходных. Уборку гораздо проще сделать, когда в квартире никого нет. Например, я пришла с работы, поспала, сколько мне надо, включила музыку на полную громкость и пошла убираться. Все пришли, а у мамы уже все готово, мама довольная“.
Поэтому Рита начала искать работу сутками. „Сутками предлагалась только скорая помощь и дом престарелых. На скорую я всегда боялась идти, но все же отправила CV. Меня сразу взяли работать в дом престарелых, но потом позвонили и со скорой“.
Рита решила сходить на собеседование. „Ко мне так уважительно отнеслись там. Потому что на тот момент опыт работы у меня составлял уже 20 лет. Была и кардиология, и психиатрия, и неврология – достаточно обширный опыт“.
Рите предложили просто прийти попробовать, и у нее не было причин отказаться. „Я сходила раз, сходила два, сходила три. И мне понравилось!“
Сейчас Рита очень любит свою работу. Но однажды она попыталась уйти со скорой и не работала три месяца. „Было ужасно скучно и хотелось вернуться назад. Я вернулась и очень довольна этим. И уходить никуда не собираюсь“.
Постоянное обучение
Хоть Рите и нравится ее работа, но в ней есть свои сложности. „Самым сложным остается, во-первых, необходимость постоянно учиться, во-вторых, не забывать, что ты не Бог, не всесилен, ты не можешь все знать. И еще - не бояться спрашивать. Особенно, когда тебе уже немало лет, а спрашивать приходится у молодежи“.
Учиться, работая на скорой, приходится действительно много. „У нас есть определенное количество часов, которые мы обязаны учиться, – это 60 часов в год. Мы должны проходить новые курсы, какие-то повторять. Каждый работодатель выставляет программу, например, на полгода или год, какие планируются обучения. И можно сразу зарегистрироваться. Это входит в рабочие часы“.
Иногда обучение проходит в формате обычной лекции, а иногда в очень специфических условиях. „Когда у нас было обучение со спасателями – спасение из раскореженной машины, тогда это проходило на разборке, где утилизируют машины“.
Бахилы для скорой
Иногда пациентам кажется, что медицинский работник обязан надевать медицинские бахилы или снимать уличную обувь при входе в жилое помещение. „Если у вас умирает человек, вы не будите стоять и просить, чтобы скорая надела бахилы. Это время. Мы понимаем, что если в квартире намыты полы, ползает маленький ребенок и лежит белый ковер, мы будем стараться не топтаться по этому чистому полу. Разуваться тоже не можем. Обувь – это тоже наша форма. Она нас защищает, чтобы мы не наступили на иголку, на игрушку, чтобы не поранились“.
Цель скорой помощи
У всех людей разные ожидания от скорой помощи. И не все понимают, когда ее нужно вызывать. „Цель скорой помощи – оказание помощи в экстренных ситуациях. Но человек же не всегда знает экстренная ситуация или нет. Если надо, скорая увозит в больницу, если не надо – рекомендует, куда обратиться“. Может показаться, что иногда люди вызывают скорую зря, но у Риты есть другое мнение на этот счет:
„Недавно мне написали, что 90% вызовов – бестолковые. Я ходила, думала над этим. И решила, что нет, не бывает бестолковых вызовов. Если люди вызывают скорую, значит им это надо. Может, растерялись, не знали“.
Если человек не уверен в необходимости скорой помощи, Рита советует обращаться по номеру 1220, куда можно позвонить и проконсультироваться. «Там работают опытные медики, которые могут посоветовать, что делать, как делать. Я сама пару раз обращалась, когда дело касалось детей. Потому что, когда дело касается своих детей, думаешь: „А вдруг я чего-то не знаю“».
Пьяные люди и агрессивные пациенты
Периодически на улицах Таллинна встречаешь людей, который „отдыхают“ на лавочке или под кустами. И порой невольно задаешься вопросом, а нужна ли этому человеку помощь?
„Я понимаю людей, которые не могут себя заставить подойти к ним, потому что они грязные, они воняют, они могут нагрубить. Но я думаю, что подойти, тряхнуть за плечо или спросить голосом, нужна ли помощь, не помешает. А дальше уже исходить из ситуации, надо звонить в скорую или нет“.
Еще может оказаться, что человек вообще не пьян. „Где-то я читала про случай: парень молодой упал на улице, и никто не подошел. Думали наркоман. Оказалось у него была гипогликемия, он был диабетик“.
Поэтому Рита считает, что нужно подходить людям, ведь может случиться так, что вы спасете кому-то жизнь. Но пьяные люди, не всегда мирно спят в общественных местах. Иногда они бывают агрессивны и для скорой помощи могут представлять опасность. „Люди у нас выпивают и наркотики, бывает, принимают. Как поведет себя такой человек, никогда не знаешь. Еще существуют психические болезни, и от таких людей тоже не знаешь, чего ожидать“.
Если скорая заведомо знает, что пациент агрессивный, то к ней на вызове присоединяется полиция „Первая наша задача в данном случае – сохранить себя. Бригадир скорой помощи должен убедиться, что безопасно для него и бригады, а потом уже заниматься пациентом. Это как в самолете: маску сначала на себя, потом на ребенка“.
Самый запомнившийся случай
Конечно, за долгое время работы на скорой копится огромное количество вызовов, которые по какой-то причине остались в памяти. Рита рассказала нам об одном из таких. „Два года назад мы ездили реанимировать одного молодого человека, у которого вдруг случился инфаркт. На месте у нас не получилось его вернуть к жизни, приехала бригада реаниматологов. Мы его отвезли в больницу, делая по дороге массаж сердца. И он выжил, восстановился. Я потом получила письмо с благодарностью и фотографию“.
Когда Рита рассказывает об этом, видно, как ей трудно сдержать слезы. После таких случаев, говорит она, понимаешь, зачем ты работаешь.
Помощь вне работы
Рита говорит, что вне работы ей не приходилось реанимировать людей или оказывать другую экстренную помощь. Обычно к ней идут просто за советом. „Чаще всего звонят: „Рита, а что делать?“ По мере сил и знаний стараюсь отвечать. Бывает, и соседи по мелочам обращаются“.
Шутки на работе
Рита делится, что на их работе нельзя обойтись без шуток. „У медиков специфический юмор, многие об этом говорят. Этот юмор может быть сложен для понимая окружающими, но с посторонними мы так и не шутим. Существует этика и нормы приличия. И так, как мы шутим между собой, мы так не будем шутить с пациентами. Но шутить нужно обязательно, особенно в стрессовых ситуациях“.
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