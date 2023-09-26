В преддверии повышения ставки налога торговым сетям рекомендовали начать менять цены заранее(2)
Повышение ставки налога с оборота с 20 до 22% со следующего года отразится на конечных ценах товаров, и Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) советует торговцам начать менять цены заблаговременно, пишет RusERR.
„Для TTJA наиболее важным, с точки зрения защиты прав потребителей, является обеспечение правильной и четкой информации о ценах, то есть соответствия ценников ценам в кассе“, – сказала руководитель отдела предпринимательства TTJA Ульрика Паавле.
„Понятно, что в обычной торговле, особенно в крупных магазинах, трудно изменить цены в одночасье, учитывая, что большинство цен меняется вручную. Поэтому мы рекомендовали торговцам, желающим повысить цены с 1 января, заранее клеить на товар ценники, на которых четко указаны цена до 31 декабря и цена с 1 января“, – пояснила Паавле.
На вопрос о том, как департамент относится к тому, что торговцы начали повышать цены уже осенью, минимум на два процентных пункта, Паавле напомнила, что ценообразование в Эстонии свободное, то есть государство в него не вмешивается и торговцы могут продавать товары по любой цене.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.