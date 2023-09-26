Мужчина вымогал деньги у знакомых обманом и кулаками. Суд отправил его за решетку на годы

24-летнему Аалеку Коваленко не приходилось особенно стараться, чтобы убедить некоторых жертв отдать ему деньги. Достаточно было рассказывать пугающую историю о злом Васе с большими мускулами, который будет ждать их за углом, если они откажутся раскошелиться. Однако в других случаях он сам в буквальном смысле выбивал из людей деньги.