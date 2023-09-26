ЧП и криминал
26.09.2023, 11:15

Мужчина вымогал деньги у знакомых обманом и кулаками. Суд отправил его за решетку на годы

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ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

24-летнему Аалеку Коваленко не приходилось особенно стараться, чтобы убедить некоторых жертв отдать ему деньги. Достаточно было рассказывать пугающую историю о злом Васе с большими мускулами, который будет ждать их за углом, если они откажутся раскошелиться. Однако в других случаях он сам в буквальном смысле выбивал из людей деньги.

В понедельник Харьюский уездный суд признал 24-летнего Коваленко виновным в грабеже и вымогательстве в рамках сделки о признании вины и отправил его за решетку на четыре года и пять месяцев.

В качестве шантажа Коваленко применял к жертвам физическое и психологическое давление. Например, от одной жертвы, Рандо*, в январе этого года, он потребовал 2000 евро, заявив, что в противном случае с матерью Рандо что-то случится. Рандо позвонил матери и попросил перевести деньги, затем снял со счета 45 евро и передал Коваленко.

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