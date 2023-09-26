Одинокие пенсионеры в октябре дополнительно получат 200 евро

Пособия одиноко проживающим пенсионерам выплачиваются один раз в год тем людям, чья пенсия по старости меньше 1,2-кратной средней эстонской пенсии (в 2023 году – менее 720 евро) и кто согласно регистру народонаселения проживает один. Пособия выплачиваются на основании данных регистра и человеку не надо обращаться для его получения в департамент.

Руководитель отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник говорит, что по сравнению с прошлым годом число получателей пособия в этот раз ниже почти на 30 000. „Получателей пособия стало меньше, поскольку вследствие апрельской индексации средняя пенсия выросла до 700 евро. Также с этого года изменился порядок начисления подоходного налога для людей в возрасте пенсионера по старости, освобождение составляет 704 евро в месяц“, - сказала Кюмник.

Право на пособие одиноко проживающим пенсионерам распространяется на опекунов и находящихся под опекой, а также на людей, проживающих в домах по уходу. Также право на него имеют люди, у которых на одной с ними жилплощади прописан другой человек, но в реальности они живут одни, поскольку другой жилец находится в доме по уходу. Данные о нахождении в домах по уходу департамент получает напрямую от домов или из регистра социальных слуг.

Если пенсионер по старости получает кроме эстонской пенсии также пенсию от другого государства, то право на пособие одиноко проживающего пенсионера у него возникает, если суммарно пенсии составляют менее 720 евро. Просим таких людей прислать в департамент выписку своего банковского счета или другой документ, доказывающий размер иностранной пенсии.

Пособие будет выплачено вместе с октябрьской пенсией.

Дополнительную информацию можно получить по инфотелефону Департамента социального страхования 612 1360, по адресу info@sotsiaalkindlustusamet.ee или в любом бюро обслуживания клиентов .

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