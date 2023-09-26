Новости Эстонии
26.09.2023, 14:50

Подводный робот исследователей „Титаника“ обнаружили в Палдиски. Его хотели вывести в российские воды

 
Дистанционно управляемый подводный робот норвежского производства Argus. Такой же эстонская таможня обнаружила в ходе проверки в порту Палдиски.
Дистанционно управляемый подводный робот норвежского производства Argus. Такой же эстонская таможня обнаружила в ходе проверки в порту Палдиски.
ФОТО: Omal.es

Для подводного робота Argus эстонские прибрежные воды мелковаты. Подобные подводные аппараты исследовали на глубине четыре километра останки „Титаника“, пишет издание Eesti Ekspress.

Каким образом дистанционно управляемый подводный робот, подобный тому, что исследовали „Титаник“, оказался в Эстонии? Ответ на этот вопрос ищет государственная прокуратура. Когда в мае 2021 года эстонская таможня обнаружила в порту Палдиски подводный робот норвежского производства Argus, общественности ничего не сообщили о находке.

Как сообщила сейчас прокуратура изданию Eesti Ekspress, по данным следствия, подводный аппарат могли переправить в территориальные воды Российской Федерации.

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