26.09.2023, 14:50
Подводный робот исследователей „Титаника“ обнаружили в Палдиски. Его хотели вывести в российские воды
ФОТО: Omal.es
Для подводного робота Argus эстонские прибрежные воды мелковаты. Подобные подводные аппараты исследовали на глубине четыре километра останки „Титаника“, пишет издание Eesti Ekspress.
Каким образом дистанционно управляемый подводный робот, подобный тому, что исследовали „Титаник“, оказался в Эстонии? Ответ на этот вопрос ищет государственная прокуратура. Когда в мае 2021 года эстонская таможня обнаружила в порту Палдиски подводный робот норвежского производства Argus, общественности ничего не сообщили о находке.