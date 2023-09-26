Подводный робот исследователей „Титаника“ обнаружили в Палдиски. Его хотели вывести в российские воды

Каким образом дистанционно управляемый подводный робот, подобный тому, что исследовали „Титаник“, оказался в Эстонии? Ответ на этот вопрос ищет государственная прокуратура. Когда в мае 2021 года эстонская таможня обнаружила в порту Палдиски подводный робот норвежского производства Argus, общественности ничего не сообщили о находке.