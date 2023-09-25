ВИДЕО | Касса по безработице не исключает повышение страхового взноса с работников

Страховое возмещение по безработице, выплачиваемое при потере работы по независящим от человека причинам, финансируется из платежей по страхованию от безработицы, которые поступают Кассе по безработице, а пособие по безработице, которое получают и те, кто ушел с работы по собственному желанию, финансируется государством. Минэкономики теперь предложило переложить часть этой статьи расходов на Кассу по безработице и сделать из двух этих пособий одно - базовое.

Такое предложение ставит сложную задачу перед Кассой по безработице - отыскать способы сэкономить 130 млн евро за три года.

„Одно из предложений, которое позволит сэкономить деньги - уменьшить период выплаты пособий. Если сейчас пособия по безработице выплачиваются до 9 месяцев, это 270 дней, то в новом формате компенсаций мы могли бы уменьшить этот срок до 6 месяцев“, - сказал председатель правления Кассы по безработице Меэлис Паавел.

Идею уменьшить платеж по безработице Паавел не поддерживает, а вот уплачиваемая работником ставка платежа по страхованию от безработицы, которая сейчас составляет 1,6% от зарплаты, в крайнем случае может быть увеличена.

„Я считаю, что Касса по безработице - это не то место, где надо экономить. Страховое возмещение по безработице - это гарантия для людей. Они вложили туда свои деньги. Государство не может просто взять и забрать. Мы можем обсуждать, как иначе распорядиться этими деньгами. Но у людей должны оставаться какие-то гарантии“, - сказал лидер соцдемов Лаури Ляэнеметс.