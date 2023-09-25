Минобороны отказалось от плана переименовать Департамент оборонных ресурсов

По его словам, законопроект о переименовании ведомства успешно прошел круг согласования, но в итоге не был отправлен в парламентскую комиссию, поскольку в последней сочли момент неподходящим, передает rus.err.

„Некоторые члены [нашей комиссии], в том числе и я, сказали и министру обороны Ханно Певкуру (Партия реформ), и главе Департамента оборонных ресурсов, что в данный момент, когда государство экономит деньги, неразумно делать ребрендинг“, - сказал Вага.

„В итоге Министерство обороны во главе с министром поняло, что в данный момент это неразумно, и приняло решение не направлять его [законопроект] в Рийгикогу“, - сказал Вага.

Департамент оборонных ресурсов сообщил о планах своего ребрендинга чуть более двух недель назад. Генеральный директор ведомства Ану Раннавески тогда сказала, что новое название будет отражать рост и развитие департамента в новых сферах ответственности.

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