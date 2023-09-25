ВИДЕО | Лаури Ляэнеметс предложил два налоговых решения для заполнения дыры в госбюджете(5)
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс в интервью Delfi заявил, что 400-миллионную дыру в государственном бюджете на 2025 год можно было бы заполнить за счет прогрессивного подоходного налога и подоходного налога с предприятий. Однако этот вопрос пока еще только будут обсуждать.
После коалиционного совета Ляэнеметс сообщил Delfi, что основной темой обсуждения был государственный бюджет, который должен быть представлен общественности завтра. Он отметил, что в этом году госбюджет был составлен поздно, и никогда еще члены правительства не получали его так поздно, как сейчас. „Конечно, очень жаль, что так произошло. Обычно все, что оставляется на последний момент, содержит проблемы, которые потом приходится исправлять“, - сказал он.
Ляэнеметс считает, что пустующую статью доходов в 400 млн евро можно заполнить за счет прогрессивного подоходного налога и подоходного налога с предприятий. „Я думаю, что это также вопрос чести, если ты можешь внести больший вклад в общество. Помимо людей, и предприятия могли бы отчислять несколько процентов от классического подоходного налога с предприятий. В таком случае это было бы широкомасштабным решением. Все как и сказала премьер-министр о том, что она хочет широкомасштабного решения, чтобы все стороны вносили свой вклад“, - сказал министр.
Министр также сообщил, что не хватает 20 млн евро на дотации общественному транспорту, о чем также ходатайствует Министр регионального развития Мадис Каллас. Однако „по каким-то причинам“ ходатайство не поступило на стол правительства от Министерства финансов. Он предположил, что это может быть связано с государственным бюджетом, но вопрос должен быть решен до конца сентября.
„Автобусы в Эстонии не могут просто встать, особенно когда правительство стремится к реформе дорожного движения, что означает, что мы хотим выпустить на дороги еще больше автобусов“, - сказал он.
В интервью также были затронуты вопросы, связанные с тем, что происходит в Рийгикогу. По словам Ляэнеметса, в сложившейся ситуации не виноваты только оппозиция или только коалиция, но и те, и другие должны сделать шаг назад. А вот шагом вперед, по его мнению, было бы дистанцирование Центристской партии и Isamaa от EKRE, поскольку EKRE не готова соглашаться ни с одним разумным предложением. Однако это единственный способ обсудить реальные проблемы партий и пути их решения.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.