ВИДЕО | Кая Каллас о бюджетной дыре в 400 млн евро: к следующему лету мы найдем источник доходов

Каллас сообщила, что завтра правительство планирует утвердить госбюджет и организовать пресс-конференцию. В среду бюджет будет передан в Рийгикогу.

Думает ли правительство о том, где еще можно сократить расходы в ближайшие годы?

По словам Каллас, в первую очередь необходимо осуществить те сокращения, о которых уже договорились, и только потом приступить к работе над стратегией госбюджета.

„Главная задача, - это пересмотр бюджета. Прежде всего, мы начнем с трех министерств, то есть Министерства экономики и коммуникаций, Министерства социальных дел и Министерства финансов, где у нас, так сказать, больше всего денег, чтобы посмотреть, какие реформы там можно провести и на чем можно сэкономить в ближайшие годы“, - сказала Каллас.

Правительство также прописало в госбюджете на 2025 год пустую строку доходов в размере 400 миллионов, однако неясно, откуда могут взяться эти деньги. Каллас сказала, что у правительства есть время до июля следующего года, чтобы обсудить, каким может быть этот дополнительный источник дохода.

Спикер Рийгикогу Лаури Хуссар созвал на среду заседание председателей парламентских партий для обсуждения процесса восстановления дееспособности парламента и формирования государственного бюджета.

Оппозиция планирует присутствовать на заседании, но у каждого - свое видение того, что следует обсуждать.

Каллас сказала, что встреча после передачи госбюджета действительно состоится, и на ней можно будет обсудить, какие есть возможности для работы над формированием бюджета без обструкций.



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