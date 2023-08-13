26.09.2023, 10:45
Запуск государственного мобильного приложения отложен на неопределенное время(2)
ФОТО: MKM
Министерство экономики и коммуникаций (МКМ) решило отложить на неопределенное время окончание работ над мобильным приложением mRiik, которое должно впервые объединить государственные услуги в мобильном телефоне.
В январе текущего года, когда началось официальное тестирование приложения, министерство сообщило, что разрабатываемое в сотрудничестве с Украиной приложение mRiik должно быть доступно для всех граждан в июне. Затем этот срок введения был отложен на осень, а теперь о новом сроке готовности больше не говорится.