Запуск государственного мобильного приложения отложен на неопределенное время

В январе текущего года, когда началось официальное тестирование приложения, министерство сообщило, что разрабатываемое в сотрудничестве с Украиной приложение mRiik должно быть доступно для всех граждан в июне. Затем этот срок введения был отложен на осень, а теперь о новом сроке готовности больше не говорится.