Новости Эстонии
26.09.2023, 10:45

Запуск государственного мобильного приложения отложен на неопределенное время

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Внешний вид приложения
Внешний вид приложения
ФОТО: MKM

Министерство экономики и коммуникаций (МКМ) решило отложить на неопределенное время окончание работ над мобильным приложением mRiik, которое должно впервые объединить государственные услуги в мобильном телефоне.

В январе текущего года, когда началось официальное тестирование приложения, министерство сообщило, что разрабатываемое в сотрудничестве с Украиной приложение mRiik должно быть доступно для всех граждан в июне. Затем этот срок введения был отложен на осень, а теперь о новом сроке готовности больше не говорится.

„Первые шаги по разработке mRiik сделаны, и благодаря тесному сотрудничеству с украинскими партнерами, для разработки создан прочный фундамент. Техническое решение приложения надежно и соответствует заданным целям. Но первоначальный план запуска изменился и поэтому расписание сдвинулось“, - сообщил изданию Forte представитель MKM.

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