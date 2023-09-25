Гражданин Молдовы предложил эстонскому пограничнику взятку в 40 евро и получил за это срок

После этого происшествия мужчину сразу же задержали и доставили в арестантский дом в связи с нарушением закона и попыткой дать взятку.

Через пару дней, 24 сентября, на судебном заседании мужчине был назначен год тюремного заключения в качестве наказания. Этот срок он должен будет реально провести в тюрьме, если в течение следующих пяти лет совершит другое правонарушение. Кроме того, предложенная взятка была конфискована, а мужчине предстоит оплатить судебные и процессуальные издержки общей суммой 1047 евро. В качестве дополнительного наказания мужчине назначили запрет на въезд в Эстонию сроком на пять лет.

После заседания мужчина был отправлен обратно на границу, где остался его автомобиль, и вместе с транспортным средством гражданина Молдовы выслали из страны.

Руководитель службы пограннадзора Идаской префектуры Эрик Пургель отметил RusDelfi, что времена, когда пограничнику можно предложить взятку, давно прошли. „Коррупция является одним из наиболее серьезных рисков для безопасности, и в отношении правонарушений такого рода у нас действует нулевая толерантность. Такое поведение не является акцептируемым ни в коей мере. В нашей стране нет места для людей, прибывающих в Эстонию с плохими намерениями, которые уже на границе начинают обманывать и нарушать закон, игнорируют наши ценности“.

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