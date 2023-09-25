Четверо молодых людей кричали „Путин х**ло“ и издевались над женщиной

По словам Департамента полиции и погранохраны, инцидент произошел ночью 24 сентября на улице Виру. „В четыре часа утра между четырьмя молодыми людьми и женщиной возник конфликт. Полиция прибыла на место происшествия и задержала 20-летнего гражданина Эстонии“, - ответила RusDelfi руководитель следственного отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье о физическом насилии. Конкретные обстоятельства, в том числе причина конфликта, будут выяснены в ходе разбирательства.

„Насилие и издевательство над другими запрещено. Полиция благодарит человека, который заметил инцидент и сообщил об этом в центр экстренной помощи“, - добавила Тоатер.

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