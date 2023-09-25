25.09.2023, 16:50
Глава профсоюза учителей: позиция правительства состоит в том, что нужно погубить образование Эстонии(3)
ФОТО: KOLLAAŽ | DELFI MEEDIA
В понедельник прошли переговоры министра образования и науки Кристины Каллас и председателя Союза работников образования Эстонии (EHL) Реэмо Вольтри по поводу минимальной зарплаты учителей в 2024 году. Договоренности достигнуто не было, сообщает Delfi.
Согласно решению правительства, минимальная зарплата учителей в следующем году будет повышена на 1,7%.