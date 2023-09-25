Новости Эстонии
25.09.2023, 16:50

Глава профсоюза учителей: позиция правительства состоит в том, что нужно погубить образование Эстонии

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Реэмо Вольтри и Кристина Каллас
Реэмо Вольтри и Кристина Каллас
ФОТО: KOLLAAŽ | DELFI MEEDIA

В понедельник прошли переговоры министра образования и науки Кристины Каллас и председателя Союза работников образования Эстонии (EHL) Реэмо Вольтри по поводу минимальной зарплаты учителей в 2024 году. Договоренности достигнуто не было, сообщает Delfi.

Согласно решению правительства, минимальная зарплата учителей в следующем году будет повышена на 1,7%.

Работники сферы образования с этим не согласны, и по состоянию на конец минувшей неделе создавалось впечатление, что возможность для более значительного роста зарплат педагогов сохраняется. Сегодня выяснилось, что решение правительства не изменилось.

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