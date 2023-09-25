Глава профсоюза учителей: позиция правительства состоит в том, что нужно погубить образование Эстонии

Согласно решению правительства, минимальная зарплата учителей в следующем году будет повышена на 1,7%.

Работники сферы образования с этим не согласны, и по состоянию на конец минувшей неделе создавалось впечатление, что возможность для более значительного роста зарплат педагогов сохраняется. Сегодня выяснилось, что решение правительства не изменилось.