Организатор движения „Я русский“ - преступник-рецидивист, ранее судимый за насилие и мошенничество

Житель Таллинна 25-летний Павел Шевченко, который две недели назад ворвался в новостное пространство благодаря наклейкам на машине „Я русский“ и призывам другим не стыдиться своей русскости, ведь в этом нет ничего противозаконного, несмотря на молодой возраст, многое успел и уже был неоднократно судим.

Так, в 2021 году Павел был осужден по статье 121 за применение физического насилия в отношении группы лиц, среди которых была и его гражданская жена. Досталось и отцу гражданской супруги, который попытался защитить дочь, но также был избит Павлом. В тот раз Шевченко избежал реального наказания, отделавшись условным сроком. Как следует из официальных документов, суд обязал его участвовать в социальной программе, которая должна была помочь ему научиться справляться с гневом и воздерживаться от применения насилия. Помимо прочего, Павел оплатил государственные расходы на общую сумму в 1124 евро.