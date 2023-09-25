25.09.2023, 17:10
Организатор движения „Я русский“ - преступник-рецидивист, ранее судимый за насилие и мошенничество
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ФОТО: | Delfi Meedia
Биографии организатора движения „Я русский“ Павла Шевченко может позавидовать даже отъявленный криминал. Молодой человек рано встал на преступный путь и многое успел. Его девиз в социальной сети: „Вини себя или не вини никого“. Подробнее - в материале RusDelfi.
Житель Таллинна 25-летний Павел Шевченко, который две недели назад ворвался в новостное пространство благодаря наклейкам на машине „Я русский“ и призывам другим не стыдиться своей русскости, ведь в этом нет ничего противозаконного, несмотря на молодой возраст, многое успел и уже был неоднократно судим.