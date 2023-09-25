Новости Эстонии
25.09.2023, 17:10

Организатор движения „Я русский“ - преступник-рецидивист, ранее судимый за насилие и мошенничество

 
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В последние пару дней было замечено, что Павел и его коллеги сменили наклейки с „Я русский“ на „Сила в правде“.
В последние пару дней было замечено, что Павел и его коллеги сменили наклейки с „Я русский“ на „Сила в правде“.
ФОТО: Nina Briantseva | Delfi Meedia

Биографии организатора движения „Я русский“ Павла Шевченко может позавидовать даже отъявленный криминал. Молодой человек рано встал на преступный путь и многое успел. Его девиз в социальной сети: „Вини себя или не вини никого“. Подробнее - в материале RusDelfi.

Житель Таллинна 25-летний Павел Шевченко, который две недели назад ворвался в новостное пространство благодаря наклейкам на машине „Я русский“ и призывам другим не стыдиться своей русскости, ведь в этом нет ничего противозаконного, несмотря на молодой возраст, многое успел и уже был неоднократно судим.

Так, в 2021 году Павел был осужден по статье 121 за применение физического насилия в отношении группы лиц, среди которых была и его гражданская жена. Досталось и отцу гражданской супруги, который попытался защитить дочь, но также был избит Павлом. В тот раз Шевченко избежал реального наказания, отделавшись условным сроком. Как следует из официальных документов, суд обязал его участвовать в социальной программе, которая должна была помочь ему научиться справляться с гневом и воздерживаться от применения насилия. Помимо прочего, Павел оплатил государственные расходы на общую сумму в 1124 евро.

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