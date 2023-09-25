„Как может быть наказуем перформанс?“ Вывесившие флаг ЭССР у барельефа Юхана Смуула получили штраф

„Откуда человек может узнать, что в Эстонии наказуемо какое-то деяние, если ни в одном законе об этом не написано, - задался вопросом Валге. - В Эстонии не запрещена символика, связанная с Эстонской ССР, за исключением случаев оправдания международных преступлений. Ранее Департамент полиции и погранохраны публично подтвердил, что использование символов времен СССР в общественных местах не запрещено. В Эстонии право каждого свободно распространять свои идеи, мнения и убеждения гарантировано 45-й статьей Конституции, а статья 38-я гласит, что искусство свободно. Европейский суд по правам человека неоднократно отмечал, что защита свободы самовыражения распространяется не только на информацию и идеи, но и на такое самовыражение, которое шокирует и вызывает беспокойство“.

Валге отметил, что это был художественный перформанс, авторы которого хотели привлечь внимание, и ни один элемент этого поступка, по его мнению, не запрещен законом.

Мы хотели привлечь внимание к постоянному символу оккупационной власти, от которого следует избавиться. Однако за использование символа оккупационной власти наказали нас

„По мнению Департамента полиции и погранохраны, я и Андрес Ауле, вывесив 22 июля на Доме писателей на улице Харью в Таллинне флаг Эстонской ССР, совершили проступок, и нас следует оштрафовать. При этом ДПП руководствовался вовсе на 1-й частью 151-й статьи Пенитенциарного кодекса, на основании которой против нас было возбуждено дело о проступке. Нас обвинили в нарушении общественного порядка, точнее в причинении беспокойства третьим лицам. Мы хотели привлечь внимание к постоянному символу оккупационной власти, от которого следует избавиться. Однако за использование символа оккупационной власти наказали нас“, - сказал Яак Валге.

Отвечая на вопрос, почему он решил оспорить штраф, Яак Валге сказал Delfi , что под угрозу поставленf свобода самовыражения.

„Хотя с финансовой точки зрения нам намного проще заплатить штраф, на днях мы оспорим решение о назначении штрафа в суде“, - сообщил Валге.

„Существует несметное множество явлений, которые могут кого-то беспокоить в общественном пространстве, например, кого-то может беспокоить размещенный на стене плакат с необычным рисунком, нескошенная (или, наоборот, скошенная) трава, грязный автомобиль, крест на церкви и т.д.“, - привел он пример.

Акции членов EKRE

Яак Валге и ранее говорил о том, что, вывешивая рано утром 22 июля флаг Эстонской ССР рядом с барельефом писателя Юхана Смуула, он действовал продуманно. Акция была направлена на то, чтобы привлечь внимание к барельефу, которому не место в центре Таллинна. Как отмечал Валге, EKRE не имеет отношение к этому мероприятию.

„Думаю, что все жители Эстонии, независимо от мировоззрения, могли бы выступить за то, чтобы убрать барельеф сталиниста, причастного к осуществлению депортации. Хочу обратить внимание на то, что снятие барельефа не означает, что нужно „отменить“ творчество Юхана Смуула. Эти совершенно разные вещи“, - сказал тогда Валге.

Хотя поначалу Валге пытался сохранить в секрете имя человека, который вместе с ним вывешивал флаг, позднее он сообщил, что это был поэт Андрес Ауле.

Спустя месяц после акции, предпринятой Валге и Ауле, рано утром флаг Эстонской ССР появился у памятника Константину Пятсу. Несколько недель было неизвестно, кто стоял за этим, имя этого человека стало известно на днях. Это член EKRE Кенно Пыльтсам, заместитель председателя Куусалуского отделения партии.

Как написал Пыльтсам в соцсетях, государство не может наказывать человека за его взгляды, и грешник в глазах Бога не может быть грешником с точки зрения законодателя.

Пыльтсам отметил, что действовал по собственному разумению, и его партийная принадлежность не имеет значения. „Не партия определяет мою сущность, а моя сущность определяет, для какой партии я подхожу“, - отметил он, указав, что его действия не являются проступком и что символика Эстонской ССР не запрещена, и ни одна статья закона в данном случае не работают, возлагать что-либо к монументам — это нормально.

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