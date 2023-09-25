Медики Нарвской больницы: Мы не хотим быть куклами в политической борьбе!

Открытое письмо от коллектива Нарвской больницы

Уважаемые члены совета Нарвской больницы!

Коллектив больницы вынужден обратиться к вам в связи с последними публикациями в СМИ. В ваших комментариях мы читаем, как вы планируете найти для больницы подходящего руководителя, намекая, что доктор Кыргвеэ плохо обращается с финансами больницы. Но ни в одном комментарии нет ни слова о том, что на самом деле было сделано в больнице под его руководством, почему возникли такие затраты и какие успехи были достигнуты.

Считаем, что Нарвской больнице требуется сильное, дальновидное руководство. Необходимо планирование более, чем на год, и нужны люди, способные осуществить эти планы. До сих пор доктор Кыргвеэ развивал больницу систематически и многогранно. Он обладает уникальным опытом как в управлении лечебным учреждением на уровне организации, так и в обучении персонала. Вдобавок он обладает очень хорошими медицинскими знаниями, является практикующим врачом и принимает участие в работе клиники анестезиологии, интенсивного лечения и экстренной медицины.

Доктор Кыргвеэ вдохновлял персонал и способствовал его развитию.

Работа в СOVID- отделении Нарвской больницы во время пандемии коронавируса была организована под руководством Кыргвеэ. В больнице было внедрено использование неинвазивной вентиляции. Доктор Кыргвеэ провел существенные структурные изменения в отделениях, например, были открыты палаты интенсивной терапии в отделениях внутренних болезней и в хирургии, что существенно улучшило возможности лечения в больнице. В Клинике внутренних болезней организовано круглосуточное дежурство врача.

Нарвская больница получила лицензию и договор с Tervisekassa для эндопротезирования суставов. Стало возможно проводить химиотерапию в сотрудничестве со специалистами TÜK. Открыты амбулаторные приемы онкологов. Все это улучшило репутацию больницы, качество лечения и ориентированность на пациентов.

Обращаем ваше внимание на то, что доктор Кыргвеэ занимался улучшением рабочей среды. Под его руководством были отремонтированы и обновлены многие помещения больницы. Для пациентов были созданы лучшие условия для выздоровления, а для персонала достойная рабочая среда. Старые здания по своей архитектуре плохо подходят для современной медицинской среды. Доктор Кыргвеэ инициировал проект строительства нового больничного здания.

Напоминаем, что в Эстонии нехватка персонала является острой проблемой. Направляющее руководство, поддерживающая рабочая среда, достойная зарплата помогут сохранить имеющийся персонал и позволит привлечь новых сотрудников. Это очень важно для дальнейшего развития Нарвской больницы и для предоставления качественных и пациентоориентированных медицинских услуг жителям Нарвы и прилежащих территорий.

Очень существенна интеграция, которая невозможна без владения эстонским языком. Доктор Кыргвеэ прикладывает усилия, чтобы персонал Нарвской больницы достиг уровня владения языком, достаточным для того, чтобы быть интегрированным в общество, в том числе в медицинское сообщество Эстонии. Наличие такой интеграции жизненно важно, чтобы в Нарвскую больницу в будущем приходили работать молодые врачи и медсестры, получившие образование в Эстонии. Знание эстонского языка абсолютно необходимо, чтобы медики Нарвской больницы могли проходить усовершенствования по специальности в Эстонии.

По инициативе доктора Кыргвеэ заключен договор с Tartu Tervishoiu Kõrgkool. В этом году открыта группа по специальности сестринское дело, с прошлого года обучаются работники по уходу и эрготерапевты. Мы считаем, что это существенное достижения как для больницы, так и для города в целом. Надеемся, что это будет достойная смена для работников Нарвской больницы.

Само собой разумеется, что вышеперечисленное невозможно провести в жизнь без денежных инвестиций, что объясняет финансовое положения больницы. Утверждается, что на организацию рождественского праздника для сотрудников больницы было потрачено слишком много средств. В то же время формирование командного духа крайне важно для персонала, и данное мероприятие, помимо прочего, было и знаком признательности сотрудникам за проделанную работу.

Смена руководства больницы и смещение с должности доктора Кыгвеэ создаст нестабильность в работе больницы.

Составление перспективных планов и их реализация будут поставлены под сомнение, и это повлияет на многие аспекты дальнейшей работы. Это точно повлияет негативно на возможность найти новых специалистов для работы в Нарвской больнице. Ухудшится сотрудничество с другими больницами Эстонии, посольку все хотят точности при выполнении планов.