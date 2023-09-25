Медики Нарвской больницы: Мы не хотим быть куклами в политической борьбе!(2)
Сотрудники Нарвской больницы сегодня обратились к городской власти, составив открытое письмо в защиту нынешнего руководителя больницы Аго Кыргвеэ, продолжение работы которого в качестве члена правления больницы из-за смены власти теперь под вопросом.
Членом правления больницы его выбрал совет медицинского учреждения, возглавляемый мэром Нарвы Катри Райк в апреле 2021 года.
В июне этого года по результатам отчета Нарвской больницы за 2022 год выяснилось, что убытки учреждения выросли за год более чем в 8 раз - до 1 695 442 евро. ERR писал тогда, что до утверждения отчета советом больницы из надзорного органа отозвали двух бывших соратников мэра Нарвы Катри Райк - зампредов горсобрания Наталию Умарову и Вадима Орлова. По словам Умаровой, они вместе с Орловым требовали отставки руководителя больницы Аго Кыргвеэ. Сама Райк тогда уверяла, что это не играло роли при отзыве их из совета.
Особенное внимание тогда привлекла организация руководством больницы рождественского корпоратива для всех пожелавших участвовать работников. На это мероприятие больница потратила 67570 евро, пригласив на праздник более 200 работников разных позиций.
Сами медики говорят об этом так, что после тяжелого „ковидного“ времени многие из их коллег выгорели и такое мероприятие было благодарностью им за работу в несколько смен подряд: „Утверждается, что на организацию рождественского праздника для сотрудников больницы было потрачено слишком много средств. В то же время формирование командного духа крайне важно для персонала, и данное мероприятие, помимо прочего, было и знаком признательности сотрудникам за проделанную работу“, - упоминают они в открытом письме.
Теперь, похоже, настал тот самый момент, когда новая власть приготовила ответный ход. 20 сентября, исполняющая обязанности мэра Нарвы Елена Голубева, подписала решение о смене членов совета Нарвской больницы. Катри Райк и теперь уже оппозиционный депутат горсобрания Антон Праткунас перестали числится в совете. Их места заняли Алексей Евграфов, Алексей Мяги и Вадим Орлов, депутаты фракции „Нарва“, которая теперь представляет большинство в горсобрании.
RusDelfi тогда уточнил у лидера фракции „Нарва“ Алексея Евграфова, изменится ли политика совета больницы, какие перемены в деятельности больницы стоит ждать горожанам.
„Есть вопросы по поводу финансовой деятельности председателя правления больницы Аго Кыргвеэ, – сказал Евграфов. – Мы должны будем посмотреть бумаги, поднять отчеты, чтобы понять, насколько эффективно он вел финансовую политику больницы. На сегодняшний день решения, конечно, нет“.
Решения нет, но в больнице среди персонала начались волнения. Все понимают, что, скорее всего, будет предпринята попытка сместить Кыргвеэ с должности. Сегодня медики составили открытое письмо в поддержку нынешнего руководства. RusDelfi приводит его в полном объеме.
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