Новости Ида-Вирумаа
25.09.2023, 14:21

Медики Нарвской больницы: Мы не хотим быть куклами в политической борьбе!

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Аго Кыргвеэ во время пандемии коронавируса в Нарвской больнице
Аго Кыргвеэ во время пандемии коронавируса в Нарвской больнице
ФОТО: Jevgenia Parv | Narva Haigla

Сотрудники Нарвской больницы сегодня обратились к городской власти, составив открытое письмо в защиту нынешнего руководителя больницы Аго Кыргвеэ, продолжение работы которого в качестве члена правления больницы из-за смены власти теперь под вопросом.

Членом правления больницы его выбрал совет медицинского учреждения, возглавляемый мэром Нарвы Катри Райк в апреле 2021 года.

В июне этого года по результатам отчета Нарвской больницы за 2022 год выяснилось, что убытки учреждения выросли за год более чем в 8 раз - до 1 695 442 евро. ERR писал тогда, что до утверждения отчета советом больницы из надзорного органа отозвали двух бывших соратников мэра Нарвы Катри Райк - зампредов горсобрания Наталию Умарову и Вадима Орлова. По словам Умаровой, они вместе с Орловым требовали отставки руководителя больницы Аго Кыргвеэ. Сама Райк тогда уверяла, что это не играло роли при отзыве их из совета.

Особенное внимание тогда привлекла организация руководством больницы рождественского корпоратива для всех пожелавших участвовать работников. На это мероприятие больница потратила 67570 евро, пригласив на праздник более 200 работников разных позиций.

Сами медики говорят об этом так, что после тяжелого „ковидного“ времени многие из их коллег выгорели и такое мероприятие было благодарностью им за работу в несколько смен подряд: „Утверждается, что на организацию рождественского праздника для сотрудников больницы было потрачено слишком много средств. В то же время формирование командного духа крайне важно для персонала, и данное мероприятие, помимо прочего, было и знаком признательности сотрудникам за проделанную работу“, - упоминают они в открытом письме.

Теперь, похоже, настал тот самый момент, когда новая власть приготовила ответный ход. 20 сентября, исполняющая обязанности мэра Нарвы Елена Голубева, подписала решение о смене членов совета Нарвской больницы. Катри Райк и теперь уже оппозиционный депутат горсобрания Антон Праткунас перестали числится в совете. Их места заняли Алексей Евграфов, Алексей Мяги и Вадим Орлов, депутаты фракции „Нарва“, которая теперь представляет большинство в горсобрании.

RusDelfi тогда уточнил у лидера фракции „Нарва“ Алексея Евграфова, изменится ли политика совета больницы, какие перемены в деятельности больницы стоит ждать горожанам.

„Есть вопросы по поводу финансовой деятельности председателя правления больницы Аго Кыргвеэ, – сказал Евграфов. – Мы должны будем посмотреть бумаги, поднять отчеты, чтобы понять, насколько эффективно он вел финансовую политику больницы. На сегодняшний день решения, конечно, нет“.

Решения нет, но в больнице среди персонала начались волнения. Все понимают, что, скорее всего, будет предпринята попытка сместить Кыргвеэ с должности. Сегодня медики составили открытое письмо в поддержку нынешнего руководства. RusDelfi приводит его в полном объеме.

Открытое письмо от коллектива Нарвской больницы

Уважаемые члены совета Нарвской больницы!

Коллектив больницы вынужден обратиться к вам в связи с последними публикациями в СМИ. В ваших комментариях мы читаем, как вы планируете найти для больницы подходящего руководителя, намекая, что доктор Кыргвеэ плохо обращается с финансами больницы. Но ни в одном комментарии нет ни слова о том, что на самом деле было сделано в больнице под его руководством, почему возникли такие затраты и какие успехи были достигнуты.

Считаем, что Нарвской больнице требуется сильное, дальновидное руководство. Необходимо планирование более, чем на год, и нужны люди, способные осуществить эти планы. До сих пор доктор Кыргвеэ развивал больницу систематически и многогранно. Он обладает уникальным опытом как в управлении лечебным учреждением на уровне организации, так и в обучении персонала. Вдобавок он обладает очень хорошими медицинскими знаниями, является практикующим врачом и принимает участие в работе клиники анестезиологии, интенсивного лечения и экстренной медицины.

Доктор Кыргвеэ вдохновлял персонал и способствовал его развитию.

Работа в СOVID- отделении Нарвской больницы во время пандемии коронавируса была организована под руководством Кыргвеэ. В больнице было внедрено использование неинвазивной вентиляции. Доктор Кыргвеэ провел существенные структурные изменения в отделениях, например, были открыты палаты интенсивной терапии в отделениях внутренних болезней и в хирургии, что существенно улучшило возможности лечения в больнице. В Клинике внутренних болезней организовано круглосуточное дежурство врача.

Нарвская больница получила лицензию и договор с Tervisekassa для эндопротезирования суставов. Стало возможно проводить химиотерапию в сотрудничестве со специалистами TÜK. Открыты амбулаторные приемы онкологов. Все это улучшило репутацию больницы, качество лечения и ориентированность на пациентов.

Обращаем ваше внимание на то, что доктор Кыргвеэ занимался улучшением рабочей среды. Под его руководством были отремонтированы и обновлены многие помещения больницы. Для пациентов были созданы лучшие условия для выздоровления, а для персонала достойная рабочая среда. Старые здания по своей архитектуре плохо подходят для современной медицинской среды. Доктор Кыргвеэ инициировал проект строительства нового больничного здания.

Напоминаем, что в Эстонии нехватка персонала является острой проблемой. Направляющее руководство, поддерживающая рабочая среда, достойная зарплата помогут сохранить имеющийся персонал и позволит привлечь новых сотрудников. Это очень важно для дальнейшего развития Нарвской больницы и для предоставления качественных и пациентоориентированных медицинских услуг жителям Нарвы и прилежащих территорий.

Очень существенна интеграция, которая невозможна без владения эстонским языком. Доктор Кыргвеэ прикладывает усилия, чтобы персонал Нарвской больницы достиг уровня владения языком, достаточным для того, чтобы быть интегрированным в общество, в том числе в медицинское сообщество Эстонии. Наличие такой интеграции жизненно важно, чтобы в Нарвскую больницу в будущем приходили работать молодые врачи и медсестры, получившие образование в Эстонии. Знание эстонского языка абсолютно необходимо, чтобы медики Нарвской больницы могли проходить усовершенствования по специальности в Эстонии.

По инициативе доктора Кыргвеэ заключен договор с Tartu Tervishoiu Kõrgkool. В этом году открыта группа по специальности сестринское дело, с прошлого года обучаются работники по уходу и эрготерапевты. Мы считаем, что это существенное достижения как для больницы, так и для города в целом. Надеемся, что это будет достойная смена для работников Нарвской больницы.

Само собой разумеется, что вышеперечисленное невозможно провести в жизнь без денежных инвестиций, что объясняет финансовое положения больницы. Утверждается, что на организацию рождественского праздника для сотрудников больницы было потрачено слишком много средств. В то же время формирование командного духа крайне важно для персонала, и данное мероприятие, помимо прочего, было и знаком признательности сотрудникам за проделанную работу.

Смена руководства больницы и смещение с должности доктора Кыгвеэ создаст нестабильность в работе больницы.

Составление перспективных планов и их реализация будут поставлены под сомнение, и это повлияет на многие аспекты дальнейшей работы. Это точно повлияет негативно на возможность найти новых специалистов для работы в Нарвской больнице. Ухудшится сотрудничество с другими больницами Эстонии, посольку все хотят точности при выполнении планов.

Сотрудники Нарвской больницы просят возможности продожить работу под руководством др. Кыргвеэ. Медики Нарвской больницы не желают быть куклами в политических играх. Мы хотим продолжать работать спокойно, с человеком, которому доверяем и который знает, что полезно для больницы.

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