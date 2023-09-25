Инвестор: эра бесплатных денег закончилась. Что делать начинающим стартапам?

На одно из таких мотивирующих мероприятий стартап-инкубатор Технополя приглашает уже на этой неделе, в среду, 27 cентября. Вебинар, который пройдет на платформе Zoom, называется „Перспективы развития в кризис: какие стартапы выстреливают сегодня?“, начало в 18.00. Спикер на семинаре - ключевой ментор Технополя Лев Долгачев. Зарегистрироваться можно здесь.

„Мы уже приглашаем желающих на наши мероприятия. А сам набор в основную программу стартует уже в октябре и продлится до ноября. Стартовал новый сезон, и мы приготовили много интересного для вас. Помимо мероприятий и вебинаров, у нас пройдет уже полюбившийся всем трехдневный технологический лагерь , в рамках которого мы прорабатываем идеи, помогаем с вектором развития, смотрим, что может команда сделать для того, чтобы попасть в инкубацию. Потому что основная цель людей, которые приходят, - сдвинуться с мертвой точки. Программа инкубации в этом лучший помощник. Как показывает опыт, все больше людей видят потенциал в сотрудничестве с Технополем“, - рассказала руководитель русскоязычной программы инкубации стартап-инкубатор а Технополя Ольга Курдовская.

Важно подчеркнуть, что даже несмотря на кризис, участникам, которым посчастливится попасть в программу, за обучение не придется платить классическим способом. Технополь взамен участия в программе инкубации оставляет за собой право реализации долевого участия в стартапе в размере 2%. А содержание программы - это практические воркшопы, ценное общение с профессионалами мира стартап-индустрии, предоставление коворкинга для работы (в Таллинне либо в Нарве), ключевыми менторами русскоязычной программы. Такими, как стартап-инвестор Лев Долгачев или экс-региональный директор Bolt Алексей Колесников , которые и откроют новый сезон разговором о том, как избежать основных ошибок, как реализовать свою идею и привлечь первые инвестиции.

Как на самом деле обстоят дела сегодня, как глобальный экономический кризис изменил жизнь стартапов, в какие идеи инвестор точно не будет вкладываться и какие стартапы „выстреливают“ чаще? Об этом - разговор с Львом Долгачевым, который признается, что сегодняшняя ситуация с финансированием стартапов значительно ухудшилась.

„Для сравнения: в прошлом году эстонский стартапы получили финансирования примерно на 1,33 миллиарда евро. В этом году эта сумма до сих пор меньше, чем 200 миллионов. Хорошо, если мы до конца года дотянем до 300 миллионов. Это на целый миллиард меньше, чем годом ранее.

По количеству денег, привлеченных от эстонских инвесторов, картинка похожая. Соответственно, возникает вопрос, почему так случилось и что делать в этой ситуации“ - задается вопросом Долгачев.

По словам ментора, в первую очередь на это повлиял тот же самый фактор, что и на счета тех, кто выплачивает проценты по кредитам - повышение процентной ставки.

В чем причина?

„Эра бесплатных денег, как минимум на какое-то время, закончена. Особенно по сравнению с ситуацией с 2019 по 2021 год включительно, когда на рынке царили настроения „все дорожает, деньги ничего не стоят, надо искать, куда их пристроить, чтобы попытаться заработать“. Сейчас настроения поменялись, потому что у денег появилась цена. Зачем кто-то будет давать деньги с большим риском, если он может без риска положить их в банк под проценты? Другая сторона медали - „выживаемость“ бизнеса. Не секрет, что стартап-инвесторы, ангел-инвесторы имеют свой бизнес. И то, как у них идут дела, напрямую зависит от экономики, а от них самих, в свою очередь, зависит финансирование стартапов ранней стадии. И если бизнес не так хорошо идет, как хотелось бы, то силы направлены на удержание его на плаву, а не на инвестиции в стартапы, которые могут и не выстрелить“, - рассуждает Долгачев.

Что делать?