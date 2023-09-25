Инвестор: эра бесплатных денег закончилась. Что делать начинающим стартапам?
Несмотря на экономические трудности, деловая жизнь продолжается. У людей есть идеи, как улучшить мир, как сделать доступными и близкими всем технологии, как обернуть их на благо обычного человека и службу ему. На пороге - осень, а значит, не за горами старт нового сезона русскоязычной программы инкубации научного и бизнес-городка Технополь.
Опыт прошлых сезонов показал, что с помощью программы инкубации можно покорить вершины. Так, к примеру, выпускники первого потока стартап-инкубатора Технополя Cav Solution, занимающиеся верификаторами для торговых автоматов, вышли на рынок США, привлекли первые серьезные инвестиции и продолжают расти и развиваться.
Важно подчеркнуть, что даже несмотря на кризис, участникам, которым посчастливится попасть в программу, за обучение не придется платить классическим способом. Технополь взамен участия в программе инкубации оставляет за собой право реализации долевого участия в стартапе в размере 2%. А содержание программы - это практические воркшопы, ценное общение с профессионалами мира стартап-индустрии, предоставление коворкинга для работы (в Таллинне либо в Нарве), ключевыми менторами русскоязычной программы. Такими, как стартап-инвестор Лев Долгачев или экс-региональный директор Bolt Алексей Колесников, которые и откроют новый сезон разговором о том, как избежать основных ошибок, как реализовать свою идею и привлечь первые инвестиции.
„Мы уже приглашаем желающих на наши мероприятия. А сам набор в основную программу стартует уже в октябре и продлится до ноября. Стартовал новый сезон, и мы приготовили много интересного для вас. Помимо мероприятий и вебинаров, у нас пройдет уже полюбившийся всем трехдневный технологический лагерь, в рамках которого мы прорабатываем идеи, помогаем с вектором развития, смотрим, что может команда сделать для того, чтобы попасть в инкубацию. Потому что основная цель людей, которые приходят, - сдвинуться с мертвой точки. Программа инкубации в этом лучший помощник. Как показывает опыт, все больше людей видят потенциал в сотрудничестве с Технополем“, - рассказала руководитель русскоязычной программы инкубации стартап-инкубатора Технополя Ольга Курдовская.
Лев Долгачев: в топе - „зеленые“ идеи
На одно из таких мотивирующих мероприятий стартап-инкубатор Технополя приглашает уже на этой неделе, в среду, 27 cентября. Вебинар, который пройдет на платформе Zoom, называется „Перспективы развития в кризис: какие стартапы выстреливают сегодня?“, начало в 18.00. Спикер на семинаре - ключевой ментор Технополя Лев Долгачев. Зарегистрироваться можно здесь.
Как на самом деле обстоят дела сегодня, как глобальный экономический кризис изменил жизнь стартапов, в какие идеи инвестор точно не будет вкладываться и какие стартапы „выстреливают“ чаще? Об этом - разговор с Львом Долгачевым, который признается, что сегодняшняя ситуация с финансированием стартапов значительно ухудшилась.
„Для сравнения: в прошлом году эстонский стартапы получили финансирования примерно на 1,33 миллиарда евро. В этом году эта сумма до сих пор меньше, чем 200 миллионов. Хорошо, если мы до конца года дотянем до 300 миллионов. Это на целый миллиард меньше, чем годом ранее.
По количеству денег, привлеченных от эстонских инвесторов, картинка похожая. Соответственно, возникает вопрос, почему так случилось и что делать в этой ситуации“ - задается вопросом Долгачев.
По словам ментора, в первую очередь на это повлиял тот же самый фактор, что и на счета тех, кто выплачивает проценты по кредитам - повышение процентной ставки.
В чем причина?
„Эра бесплатных денег, как минимум на какое-то время, закончена. Особенно по сравнению с ситуацией с 2019 по 2021 год включительно, когда на рынке царили настроения „все дорожает, деньги ничего не стоят, надо искать, куда их пристроить, чтобы попытаться заработать“. Сейчас настроения поменялись, потому что у денег появилась цена. Зачем кто-то будет давать деньги с большим риском, если он может без риска положить их в банк под проценты? Другая сторона медали - „выживаемость“ бизнеса. Не секрет, что стартап-инвесторы, ангел-инвесторы имеют свой бизнес. И то, как у них идут дела, напрямую зависит от экономики, а от них самих, в свою очередь, зависит финансирование стартапов ранней стадии. И если бизнес не так хорошо идет, как хотелось бы, то силы направлены на удержание его на плаву, а не на инвестиции в стартапы, которые могут и не выстрелить“, - рассуждает Долгачев.
Что делать?
„Очень внимательно подходить к расходам. Недавно я общался с основателем одного из стартапов из своего портфеля, который мне признался, что еще полтора года назад он мыслил так: мол, дают деньги - надо тратить. Если раньше казалось, что какому-нибудь стартапу, к примеру, нужно 300 тысяч, чтобы успешно достичь определенного этапа, то сейчас стоит подумать, может, эти же цели возможно реализовать с в три раза меньшей суммой? Надо пересмотреть свою позицию относительно того, сколько вообще надо денег, может оказаться, что их надо меньше, чем можно было бы подумать. Надо пересмотреть свое отношение к текущим тратам. Надо иметь план выживания, план, по которому даже без внешнего финансирования стартап остается на плаву. То, что сейчас происходит, это „возврат к нормальности“, к тому состоянию дел, которое было до „угара“ масштабного инвестирования в стартапы, зачастую - в какие попало“.
Какие идеи могут выстрелить?
„Во-первых, хочу подчеркнуть, - говорит Долгачев, - что если человек решает прийти в стартап-индустрию, еще не понимая, что он там будет делать, и сначала решает делать стартап, а только потом ищет идею, на мой взгляд, он занимается ерундой, и, скорее всего, ничего у него не получится. Если вы задаетесь вопросом „чем бы мне этаким заняться, чтобы из этого сделать стартап?“, то, наверное, вы задаетесь вообще не тем вопросом“.
Каким стартапам легче, чем другим, получать финансирование?
„Все, что связано с зеленым поворотом, в фокусе внимания. Потому что сейчас в Эстонии „делится“ в этом секторе 100 миллионов евро европейских средств. Если посмотреть внимательно, то увидим, что подавляющее большинство стартапов, получающих сейчас сколько-нибудь заметное финансирование, так или иначе связаны с „зеленой“ темой, и несложно заметить, что большинство инвестиций идет именно через фонды, инвестирующие в ESG cтартапы.
Это и экология, и социальная сфера, и медицина - все то, что требует разработки, исследований, научных знаний - находится под пристальным вниманием со стороны публичного сектора. В принципе, публичный сектор сейчас довольно большой игрок на рынке инвестиций в стартапы, с инвестициями в „зеленые“ и в наукоемкие технологии“.
Алексей Колесников: инвестиции только под команду и идею получить невозможно
Экс-региональный директор Bolt и ключевой ментор Технополя Алексей Колесников подчеркивает, что один из самых распространенных вопросов, который задают инкубаторы, менторы и инвесторы, касается наличия трэкшна. То, что ваш продукт способен изменить мир, звучит многообещающе, но будут ли люди готовы заплатить за ваш продукт или услугу деньги — это ещё большой вопрос.
„Трэкшн - объясняет экс-региональный директор Bolt Алексей Колесников - объективная метрика, позволяющая следить за прогрессом стартапа. У каждой компании он будет свой, и он может меняться со временем. Если вы только выводите на рынок, скажем, новое приложение - то нормально будет доказать трэкшн позитивной динамикой загрузок, конверсиями от посещения страницы в аппсторе к загрузке и т.д. Если приложению уже, например, несколько лет, многих инвесторов больше заинтересует монетизация: доход (суммарный и в среднем на юзера), конверсия загрузок в платящих клиентов и т.д.“, - говорит Колесников.
„Вопреки некоторым стереотипам, деньги только под идею и команду от инвесторов получить практически невозможно. Без трэкшна не будет и инвестиций. Что же это за трэкшн, в чем он измеряется и как его „разгонять“ - поговорим на встрече, которая состоится уже через несколько дней“, - приглашает Алексей Колесников.
Встреча пройдет 28 сентября в 10.00 в рамках „Утреннего кофе с Алексеем Колесниковым: как получить трэкшн на ранней стадии, когда еще нет готового продукта?“ в научном и бизнес-городке Технополь по адресу Mäealuse 2/1. Зарегистрироваться можно здесь.
Мероприятия проходят при поддержке Startup Estonia.
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