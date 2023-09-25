В Таллинне пройдет антивоенная конференция. Среди участников Каспаров, Гозман и Гудков

Для участников предложен обширный список тем, запланированы дискуссии и круглые столы. Ход войны: как продвигаются ВСУ на фронте и что необходимо, чтобы приблизить победу Украины – и крах путинского режима? Смертономика: как война влияет на экономику России и как отражается на мировой экономике? Какова судьба замороженных российских активов за рубежом и есть ли механизм передачи их на восстановление Украины? Неосоветская мифология Кремля как топливо для войны: как „отключить“ народ от неосоветизма и „духовных скреп“, навязываемых путинской пропагандой? Русская вина: в ответе ли русская культура за нынешний кровавый ужас? Евроинтеграция на марше: какие важные геополитические процессы и изменения в оборонной сфере война запустила на Западе? Эти и другие актуальные вопросы будут обсуждаться во время дискуссий конференции.