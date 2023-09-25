Инвесторам угрожает „забой свиней“ – мошенническая схема, при которой жертву сначала „откармливают“ и затем „зарезают“

Если не считать более длительных сроков, то в мошеннической схеме забоя свиней нет ничего нового – киберпреступники используют уже давно знакомые приемы. Например, может использоваться тактика убеждения, когда злоумышленник выдает себя за работника обладающего солидной репутацией учреждения и использует психологические приемы, чтобы убедить человека выдать свои коды, что-либо подписать, раскрыть секретные ключи или просто совершить перевод. В случае со схемой забоя свиней подготовительный процесс длится дольше, чтобы в итоге выманить более крупную сумму.

Именно отсюда и возникло название данной мошеннической схемы, так как она предполагает „откармливание“ жертвы в течение достаточно продолжительного периода времени. В некоторых случаях во время „откармливания“ преступники могут даже выплачивать жертвам некоторые суммы. Таким образом создается ложный образ, вызывающий у жертвы доверие, и он поддерживается до тех пор, пока жертва не согласиться внести более крупные суммы. После этого мошенники пропадают вместе со сбережениями ничего не подозревающего человека.

Забой свиней – это вид инвестиционного мошенничества, нацеленный на неопытных или неосторожных инвесторов. Преступники, как обычно, заманивают жертв высокими доходами и сопутствующим гламурным образом жизни. Особенным данный вид атаки является вследствие временных рамок: в большинстве случаев злоумышленники „завоевывают“ доверие в течение более длительного периода времени, чем обычно.

Всплеск мошеннических схем, связанных с криптовалютой, может быть связан с выходом на рынок неопытных инвесторов, в случае которых мошенники пользуются отсутствием знаний о новом классе активов. Однако даже опытный инвестор или хорошо разбирающийся в криптовалюте пользователь может стать жертвой сложного и долгосрочного мошенничества. Что же собой представляет мошенническая схема забоя свиней?

Согласно исследованию, проведенному действующей по всему миру криптовалютной биржей Binance, в прошлом году использование схем мошенничества, называемых „забоем свиней“ (англ. - pig butchering) во всем мире увеличилось в два раза. Сегодня такая мошенническая схема распространена очень широко, и случаи ее применения были зафиксированы и в Эстонии. Увеличение количества схем забоя свиней, скорее всего, обусловлено растущим интересом инвесторов к цифровым активам. Однако количество мошенничеств возросло во всех отраслях, связанных с финансами, и это касается не только криптосектора.

Во-первых, если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то скорее всего, так оно и есть. Выглядящая фантастической прибыль не может быть устойчивой, и если обещанный доход превышает, например, 15% в год, то у вас в голове должен немедленно загореться сигнал тревоги. К сожалению, это не означает, что любой доход ниже 15% обязательно будет безопасным – мошенники могут рассказывать потенциальным жертвам все что угодно.

Как не стать жертвой мошенничества? Чтобы не потерять свои деньги в результате действий злоумышленников, следует принимать все те же несложные меры, о которых уже много говорилось. Тем не менее, распознать схемы забоя свиней несколько сложнее, так как преступники прилагают больше усилий для завоевания доверия, поэтому повторить эти простые шаги уместно еще раз.

Кроме того, в последнее время широкое распространение получила также и схема „памп и дамп“ (буквально - „накачать и сбросить“, англ. - pump’n’dump), при которой стоимость какой-нибудь малоизвестной или даже совершенно новой криптовалюты быстро „накачивается“ с помощью ложной информации и обещаний. После этого преступники продают принадлежащие им единицы ничего не подозревающим инвесторам по завышенной цене и исчезают вместе с полученной добычей. Жертвы, как правило, остаются, образно выражаясь, с лопнувшим воздушным шаром, который в надутом виде выглядел очень красиво и который они купили за очень большие деньги.

Распространены также романтические мошенничества, жертвами которых становятся люди, ищущие партнера. После установления контакта с жертвой и поддержания с ней отношений в течение некоторого времени злоумышленники начинают манипулировать жертвой, убеждая ее инвестировать в мусорные облигации или покупать не обладающие никакой ценностью криптоактивы. В схеме забоя свиней преступники также используют метод, называемый „экзит-скамом“ (англ. - exit scam), в случае которого создается красивый фасад успешной начинающей компании или платформы, активно привлекающей инвестиции. Однако сразу же после поступления инвестиций созданная иллюзия испаряется вместе с имуществом доверчивых людей.

Во-вторых, всегда следует выполнить проверку данных и репутации. Более сложные схемы мошенничества, такие как забой свиней, вполне могут скрываться за тщательно продуманным веб-фасадом. В таком случае может помочь отправка запроса в государственные базы данных, чтобы узнать, действительно ли компания где-то зарегистрирована. Если у вас нет необходимых для этого навыков, стоит обратиться за советом к родственнику, который лучше ориентируется в данной области. Красивые картинки, растущие графики и скриншоты крупных сумм может создать кто угодно – относитесь к ним скептически.

В-третьих, не торопитесь принимать решение. Преступники пытаются оказать на своих жертв давление с помощью таких заявлений, как „это выгодное предложение действует только сегодня“ или „купите прямо сейчас и выиграйте“, однако никакие решения не следует принимать поспешно. Всегда думайте о том, что именно вы делаете, и обсудите это с друзьями или семьей.

В-четвертых, будьте осторожны в отношении предложений, поступающих не по вашей инициативе. Зачастую мошенники сами связываются с жертвами через социальные сети, приложения для обмена сообщениями или даже по телефону. Заслуживающие доверия компании и люди обычно не используют агрессивную тактику продаж и не связываются с людьми в частном порядке.

По данным Федерального бюро расследований США (ФБР), убытки от схем забоя свиней подскочили с 1,45 миллиарда долларов в 2021 году до 3,31 миллиарда долларов в 2022 году, или на 127%. Объем мошенничества с криптовалютой вырос с 907 миллионов долларов в 2021 году до 2,57 миллиарда долларов в 2022 году, то есть на 183%. Глобальные исследования Binance показывают, что количество схем мошенничества забоя свиней с 2022 по 2023 год увеличилось примерно на 100%.

Эти цифры однозначно говорят: когда дело доходит до перемещения денег, будьте особенно осторожны. Обязательно постоянно следите за своими инвестициями. Если у вас есть даже малейшие подозрения о том, что вы стали или можете стать жертвой кибермошенничества, обратитесь в полицию, в службу поддержки платформы и, при необходимости, заморозьте все соответствующие учетные записи и смените пароли. Также стоит находиться в курсе новостей о киберпреступности, поскольку мошенники постоянно осваивают новые методы или совершенствуют старые. Социальная осведомленность и разумные действия являются ключом к предотвращению киберпреступности.

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