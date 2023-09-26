26.09.2023, 09:21
Министр Вырклаэв не согласен, что повышение налогов нанесло ущерб экономике Эстонии(12)
ФОТО: | Delfi Meedia
Предприниматели обвиняют правительство в том, что при формировании государственного бюджета выдвигается мало идей о том, как стимулировать экономический рост. По словам Марта Вырклаэва, государство не может сделать все.
В бюджете следующего года выделено 1,7 млрд евро на различные инвестиции, которыми государство планируют немного помочь экономике. Министр финансов Март Вырклаэв считает, что вопрос экономического роста несколько шире, чем просто „какую теперь помощь может оказать государство“.