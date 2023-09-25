Впервые с 2004 года. В Таллинне будут работать пять трамвайных маршрутов

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет пояснил, что решение о будущем временного маршрута №6 может быть принято только после получения и анализа данных после восстановления работы трамвайных маршрутов. „Работа временного маршрута показала, что востребованность маршрута, связывающего Копли и Пярнуское шоссе, существует. Трудно предсказать, какая доля этого пути будет покрыта при возобновлении обычной работы трамвайных линий. В любом случае мы работаем над тем, чтобы трамвайное движение на этой траектории продолжалось, анализируем данные, на основании чего будут приняты решения“, - сказал Свет.

Город намерен продолжить работу трамвайного маршрута номер 6. Однако продолжаются обсуждения на тему того, будет ли конечной остановкой „Вана-Лыуна“ или „Тонди“. „Разнообразная сеть трамвайного движения служит интересам горожан. При этом мы должны учитывать, что трудная дорожная обстановка и существующая инфраструктура устанавливает определенные ограничения: наибольшую трудность представляет вместительность конечной остановки „Тонди“, а также нагрузка на кольцевой дороге Виру. Возможности для принятия большего числа трамваев на остановке „Тонди“ ограничены, поскольку там для этого недостаточно места“, - сказал Свет.

Вице-мэр подчеркнул также, что необходимо принять во внимание то, как будет функционировать трамвайная сеть в целом после открытия трамвайной ветки в Старый порт и строительства многоуровневого перекрестка в Тонди.

Трамвайные маршруты №2 и 4 возобновили работу в начале сентября, трамвайные маршруты №1 и 3 продолжат работу с 1 октября. В последний раз по Таллинну курсировало сразу пять трамвайных маршрутов в 2004 году, когда между Копли и депо Вана-Лыуна работал маршрут номер 5.

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