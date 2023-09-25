25.09.2023, 10:35
Prisma отзывает опасный товар. Его можно вернуть в магазин(5)
ФОТО: | Erakogu
Сеть магазинов Prisma сообщила об отзыве опасного товара.
Prisma Peremarket отзывает дип-соус с сырным вкусом Santa Maria (250 г) c кодом EAN 7311312007223 и маркировкой лучше употребить до: 01.06-31.08.2025.
Как сообщается на сайте сети, причиной отзыва является риск для здоровья, поскольку в данной партии продукции было обнаружено бактериальное загрязнение.
Приобретенные продукты можно вернуть в любой магазин Prisma Peremarket, наличие чека не требуется.
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