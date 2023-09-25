Ситуация на дорогах: по вине пьяных водителей случилось нескольких аварий

Вчера ночью в 00.30 произошло ДТП в волости Куусалу в Харьюмаа на 47-м километре шоссе Таллинн-Нарва. 33-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения на легковом автомобиле Volkswagen Passat наехал сзади на легковой автомобиль Audi 6 Avant, которым управлял 20-летний мужчина. После столкновения Volkswagen съехал с дороги. Водителя и пассажира, 17-летнюю девушку, доставили в больницу.

Утром в 07.45 произошло ДТП на острове Сааремаа на 9-м километре Курессаареской кольцевой дороги. Не имеющий водительских прав 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения врезался на легковом автомобиле Mazda 3 в столб освещения. Водителя автомобиля и пассажиров, 18-летнюю девушку, 19-летнего молодого человека и 19-летнюю девушку, доставили в больницу.

В 15.09 в Таллинне на улице Кари велосипедистка, 38-летняя женщина, наехала на велосипеде на бордюр и упала. Велосипедистку доставили в больницу.

Сообщений об угнанных и найденных транспортных средствах не поступало. От управления транспортными средствами отстранили 13 водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения.

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