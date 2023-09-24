Михаил Кылварт участвует во Всемирном форуме мэров в Сеуле

По словам Кылварта, Таллинн нацелен на использование возобновляемых источников энергии и инновационных решений в управлении городом.

„Один из способов сокращения углеродных выбросов в Таллинне – как можно скорее перейти на углеродно-нейтральную систему центрального теплоснабжения. Мы реализуем переход посредством совместного предприятия Таллинна и Utilitas - AS Utilitas Tallinna Soojus, которое будет проводить инвестиции в тепловые насосы, работающие с использованием сточных вод и морской воды, - сказал Кылварт. – Данная инвестиция поможет нам сократить долю использования природного газа ниже 10% от общего объема не позднее 2027 года, снизить количество производимого из природного газа тепла и зависимость от импортированного ископаемого топлива. Кроме того, планируется замещение всех старых неизолированных труб центральной сети теплоснабжения на современные решения, что позволит снизить потери тепла до уровня ниже 10%“.

Стратегической целью города Таллинна является обеспечение доступности экологически чистых решений в области центрального теплоснабжения и функционирования жизненно важной услуги на территории города Таллинна, что требует постоянной модернизации сети центрального теплоснабжения и необходимых масштабных инвестиций.

В ходе Всемирного форума мэров руководители городов обсудят стоящие перед ними задачи и представят наиболее успешные практики. В этом году форум сосредоточен на четырех темах: как мэры могут создать инклюзивное общество и увеличить влияние общин; как помочь сохранению культурного наследия; как продвигать инновации и творческий подход, ускорить сокращение углеродных выхлопов и развить способность противостоять климатическим изменениям. Мэр Таллинна выступит с докладом в рамках обсуждения последней из названных тем.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .