Неделя спорта: для участников подготовлено 75 000 светоотражателей(1)
Неделя спорта, которую организует в конце сентября Центр компетенции по физической активности, приглашает всех больше двигаться на свежем воздухе. Чтобы движение в темное осеннее время было безопасным, Центр компетенции по физической активности раздаст 75 000 светоотражателей школам и детским садам, организующим мероприятия во время Недели спорта.
„Для нас очень важно, чтобы и дети, и взрослые были активны в любое время“, – сказал руководитель Центра компетенции по физической активности Ало Лыоке и добавил, что, поскольку мероприятия спортивной недели традиционно проходят в сентябре, когда вечера уже темные, школам и детским садам, организующим активные мероприятия, будет передано 75 000 отражателей.
Кристель-Лийс Каунисмаа, координатор профилактической работы Пыхьяской префектуры полиции, считает такую инициативу очень полезной и отмечает, что в темное время суток и детям, и взрослым очень важно быть заметными для водителей. „С наступлением осени и водителям, и пешеходам приходится привыкать к новой ситуации, то есть к темному времени суток, и с точки зрения пешехода самым эффективным и одновременно самым дешевым средством сделать себя заметным является светоотражатель“, – отметила Каунисмаа.
„Из года в год школы и детские сады были самыми активными инициаторами активных мероприятий во время Недели спорта“, – отметил Лыоке. В этом году ими запланировано в общей сложности более 1000 мероприятий с общим числом участников более 187 000 человек.
„Спасибо всем, кто принимает участие в Неделе спорта и вдохновляет остальных больше двигаться“, – сказал Лыоке. Он выразил надежду, что дети останутся активными и после окончания Недели спорта – будут больше играть на свежем воздухе, тренироваться и принимать участие в спортивных мероприятиях.
Напомним, что Год движения был объявлен Министерством культуры. Цель его в том, чтобы повысить интерес к физическим упражнениям и более здоровому образу жизни и тем самым увеличить число жителей Эстонии, регулярно занимающихся подвижной деятельностью.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дети и молодежь должны заниматься подвижной деятельностью не менее 60 минут ежедневно с интенсивностью от умеренной до высокой. Кроме того, по меньшей мере три дня в неделю следует заниматься высокоинтенсивными видами деятельности, упражнениями, укрепляющими мышцы и кости, а также сокращать время, проводимое сидя.
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