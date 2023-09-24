Неделя спорта: для участников подготовлено 75 000 светоотражателей

„Для нас очень важно, чтобы и дети, и взрослые были активны в любое время“, – сказал руководитель Центра компетенции по физической активности Ало Лыоке и добавил, что, поскольку мероприятия спортивной недели традиционно проходят в сентябре, когда вечера уже темные, школам и детским садам, организующим активные мероприятия, будет передано 75 000 отражателей.

Кристель-Лийс Каунисмаа, координатор профилактической работы Пыхьяской префектуры полиции, считает такую инициативу очень полезной и отмечает, что в темное время суток и детям, и взрослым очень важно быть заметными для водителей. „С наступлением осени и водителям, и пешеходам приходится привыкать к новой ситуации, то есть к темному времени суток, и с точки зрения пешехода самым эффективным и одновременно самым дешевым средством сделать себя заметным является светоотражатель“, – отметила Каунисмаа.

„Из года в год школы и детские сады были самыми активными инициаторами активных мероприятий во время Недели спорта“, – отметил Лыоке. В этом году ими запланировано в общей сложности более 1000 мероприятий с общим числом участников более 187 000 человек.

„Спасибо всем, кто принимает участие в Неделе спорта и вдохновляет остальных больше двигаться“, – сказал Лыоке. Он выразил надежду, что дети останутся активными и после окончания Недели спорта – будут больше играть на свежем воздухе, тренироваться и принимать участие в спортивных мероприятиях.

Напомним, что Год движения был объявлен Министерством культуры. Цель его в том, чтобы повысить интерес к физическим упражнениям и более здоровому образу жизни и тем самым увеличить число жителей Эстонии, регулярно занимающихся подвижной деятельностью.