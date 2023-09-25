ФОТО | Известная сеть магазинов продает гнилые овощи и фрукты. Покупатели: „Нас кормят отходами!“

В небольшом городке Юри, что близ Таллинна, в магазин е компании Grossi покупатели обратили внимание, что вот уже на протяжении нескольких месяцев на прилавках продаются гнилые овощи и фрукты, причем часто они не находтся в корзине для уцененных продуктов, а соседствуют с целыми и свежими продуктами.

„Я обратила внимание работников зала, что весь июль и август в ящиках негодные фрукты, но никто из них не отреагировал. Я почти каждый день захожу сюда за самым необходимым, и ничего не меняется — гнилые персики и огурцы, слива, покрытая белым пухом плесени, засиженные мошками груши. Неприятно“ - рассказывает пенсионерка Инна. „Я беру кое-какие фрукты на пирог и варенье, вот слива сейчас по хорошей цене предлагается, можно сделать джем. Но копаться в ящике среди гнилья мне совсем не хочется“ - добавляет она.