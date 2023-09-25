25.09.2023, 14:15
ФОТО | Известная сеть магазинов продает гнилые овощи и фрукты. Покупатели: „Нас кормят отходами!“(33)
Почерневшие бананы и раскисшая паприка опасны для здоровья!
ФОТО: | Delfi Meedia
„Я почти каждый день захожу сюда за самым необходимым, и ничего не меняется — гнилые персики и огурцы, слива, покрытая белым пухом плесени, засиженные мошками груши. Неприятно!“
В небольшом городке Юри, что близ Таллинна, в магазине компании Grossi покупатели обратили внимание, что вот уже на протяжении нескольких месяцев на прилавках продаются гнилые овощи и фрукты, причем часто они не находтся в корзине для уцененных продуктов, а соседствуют с целыми и свежими продуктами.