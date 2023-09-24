„Поляризация и кризис доверия в нашем обществе сейчас беспрецедентные“ – в Таллинне поговорили о важности диалога с русскоязычной общиной Эстонии(26)
В субботу в Таллинне прошла конференция „Диалог с русскоязычной общиной Эстонии“. Её организовали русскоязычное объединение социал-демократов и фракция социалистов и демократов Европарламента.
Открывавший конференцию президент русскоязычного объединения социал-демократов Кирилл Клаус отметил в своей речи, что война в Украине крайне негативно сказалась как на отношениях между эстонцами и русскоязычными, так и на отношениях между самими русскоязычными, многие из которых на фоне войны стали чуть ли не врагами.
„Поляризация и кризис доверия в нашем обществе сейчас беспрецедентные, - сказал Клаус. - И если оставить всё как есть, ситуация будет только ухудшаться. Особенно учитывая дальнейшую экскалацию напряжения вокруг войны в Украине, а также приближающиеся выборы в Европарламент и органы местных самоуправлений“.
Организаторы конференции единственным выходом из этой ситуации видят восстановление диалога, чтобы пытаться понять друг друга и вместе искать ответы на вопросы, не жалея на это ни сил, ни времени, ни других ресурсов.
В рамках панельной дискуссии „Как война в Украине повлияла на русскоязычную общину Эстонии?“ депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел и экс-посол Эстонии в России Марина Кальюранд подчеркнула, что российской агрессии против Украины и поддержке войны не может быть никакого оправдания.
„Раскол между эстонцами и русскоязычной общиной был всегда. Могу подтвердить это исходя из своего опыта посещения школ в Ида-Вирумаа. Просто это или не замечали, или не хотели замечать. Сейчас же разногласия видны всем, как и, например, в 2007 году“, – отметила Марина Кальюранд.
По словам Кальюранд, ей стыдно за тех живущих в Эстонии русскоязычных жителей, которые могут получать информацию из самых разных СМИ, в том числе и зарубежных, но при этом всё равно верят пропаганде путинского режима.
Член комиссии Рийгикогу по государственной обороне, глава делегации Эстонии в ПА НАТО Раймонд Кальюлайд в своем вступлении сосредоточился на различиях эстонцев и русскоязычных жителей Эстонии в отношении поддержки Украины. Кальюлайд привел результаты свежего социологического исследования, проведенного по заказу Фонда Фридриха Эберта.
„Для эстонцев всё ясно: Россия – агрессор в Украине и угрожает безопасности всей Европы. Украине нужно помогать. Среди русскоязычных жителей Эстонии отношение к этому вопросу может сильно различаться. Есть как те, кто думает так же, как эстонцы, так и те, кто считают ответственными за эту войну США, НАТО или даже саму Украину, и выступают против передачи Украине оружия. Для того, чтобы найти здесь общий язык, диалог с русскоязычной общиной просто необходим. Мы не можем себе позволить допускать ситуацию, когда значительная часть нашего общества по-прежнему находится под влиянием российских СМИ и манипуляций“, – сказал Раймонд Кальюлайд.
В дискуссии „Как война в Украине повлияла на русскоязычную общину Эстонии?“ помимо Марины Кальюранд и Раймонда Кальюлайда также приняли участие научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности (ICDS) Игорь Грецкий и главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков. В роли модератора выступил журналист „Радио 4“ Артур Аукон.
Еще два панельные дискуссии были посвящены темам перехода на эстоноязычное образование и возможностям сокращения разницы в доходах эстонцев и русскоязычных жителей.
Кирилл Клаус во время одной из дискуссий отметил, что русскоязычную общину, как и общество в целом ждет крупнейшая и сложная реформа – переход на эстоноязычное образование. „Можно даже не сомневаться, что найдутся политические силы, которые ради того, чтобы угодить своему электорату, воспользуются ситуацией и начнут еще больше раскалывать общество и разыгрывать так называемую русскую карту“, – сказал он.
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