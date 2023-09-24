„Поляризация и кризис доверия в нашем обществе сейчас беспрецедентные“ – в Таллинне поговорили о важности диалога с русскоязычной общиной Эстонии

Открывавший конференцию президент русскоязычного объединения социал-демократов Кирилл Клаус отметил в своей речи, что война в Украине крайне негативно сказалась как на отношениях между эстонцами и русскоязычными, так и на отношениях между самими русскоязычными, многие из которых на фоне войны стали чуть ли не врагами.

„Поляризация и кризис доверия в нашем обществе сейчас беспрецедентные, - сказал Клаус. - И если оставить всё как есть, ситуация будет только ухудшаться. Особенно учитывая дальнейшую экскалацию напряжения вокруг войны в Украине, а также приближающиеся выборы в Европарламент и органы местных самоуправлений“.

Организаторы конференции единственным выходом из этой ситуации видят восстановление диалога, чтобы пытаться понять друг друга и вместе искать ответы на вопросы, не жалея на это ни сил, ни времени, ни других ресурсов.

В рамках панельной дискуссии „Как война в Украине повлияла на русскоязычную общину Эстонии?“ депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел и экс-посол Эстонии в России Марина Кальюранд подчеркнула, что российской агрессии против Украины и поддержке войны не может быть никакого оправдания.



„Раскол между эстонцами и русскоязычной общиной был всегда. Могу подтвердить это исходя из своего опыта посещения школ в Ида-Вирумаа. Просто это или не замечали, или не хотели замечать. Сейчас же разногласия видны всем, как и, например, в 2007 году“, – отметила Марина Кальюранд.