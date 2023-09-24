Внимание! Завтра на Таллиннской окружной дороге начнется трехэтапная установка бетонных ограждений(3)
С понедельника, 25 сентября, на Таллиннской окружной дороге начнут менять бетонные ограждения. Работы проведут в три этапа, они продлятся до конца октября. В это время для движения будет открыта только одна полоса в каждом направлении.
Замена бетонных ограждений начнется на 3-6-м километре отрезка окружной дороги в Лагеди. Там с 25 по 30 сентября установят ограждения для разделения транспортных потоков. Всего в рамках первого этапа планируется заменить 1000 метров ограждения.
„В течение гарантийного периода построенного в 2018 году объекта выяснилось, что бетон центрального ограждения не соответствует нормам, поэтому подрядчик приступит к его замене“, – пояснил RusERR Виктор Киселев, глава пыхьяского отдела строительства и эксплуатации инфраструктуры Департамента транспорта.
Второй и третий этап намечены на 9-14 октября и 23-28 октября.
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