Внимание! Завтра на Таллиннской окружной дороге начнется трехэтапная установка бетонных ограждений

Замена бетонных ограждений начнется на 3-6-м километре отрезка окружной дороги в Лагеди. Там с 25 по 30 сентября установят ограждения для разделения транспортных потоков. Всего в рамках первого этапа планируется заменить 1000 метров ограждения.

„В течение гарантийного периода построенного в 2018 году объекта выяснилось, что бетон центрального ограждения не соответствует нормам, поэтому подрядчик приступит к его замене“, – пояснил RusERR Виктор Киселев, глава пыхьяского отдела строительства и эксплуатации инфраструктуры Департамента транспорта.

Второй и третий этап намечены на 9-14 октября и 23-28 октября.

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