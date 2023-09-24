Чудесное спасение на Хийумаа: пожилой рыбак пять часов добирался вплавь до берега после того, как утонула его лодка

73-летний мужчина, занимавшийся рыбной ловлей, заметил, что в какой-то момент мотор его лодки начал издавать странный шум. Посмотрев вниз, он понял, что лодка дала течь.

„Казалось, что-то тянет лодку под воду“, - рассказал мужчина Hiiu Leht.

Недолго думая, он скинул верхнюю одежду и прыгнул в воду, даже не успев натянуть спасательный жилет.

Держась одной рукой за спасательный жилет и гребя другой, он начал двигаться к берегу. У него был выбор: плыть до ближайшего островка Хейнлайд или двигаться к полуострову Сарве. Мужчина выбрал последний вариант, так как на островке он бы оказался в беспомощном положении.

Так он плыл около четырех-пяти часов. „Ему не было страшно, все, что он замечал, были проплывавшие недалеко паромы“, - рассказыват его жена. Выбравшись на сушу, мужчина обнаружил, что ключи от машины, которые были у него с собой, ушли на дно морское вместе с лодкой.

„Когда я приехала туда [в порт], у него была улыбка до ушей - он был так счастлив, что ему удалось спастись!“ - поделилась эмоциями жена рыбака.

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