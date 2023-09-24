24.09.2023, 11:03
ФОТО | Пьяный водитель устроил аварию, четыре человека оказались в больнице(7)
В воскресенье утром на острове Сааремаа пьяный водитель спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. Четверо пострадавших были доставлены в больницу.
В 7.45 утра в полицию поступил звонок о том, что на автобусной остановке у круга Сууресилла в Курессааре автомобиль Mazda врезался в столб.
В машине находились четыре человека, все они были доставлены в больницу для осмотра.
Водитель автомобиля, 30-летний мужчина, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия, после чего будет принято решение о статье, по которой будет возбуждено уголовное дело.
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