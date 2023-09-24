ФОТО | Пьяный водитель устроил аварию, четыре человека оказались в больнице

В 7.45 утра в полицию поступил звонок о том, что на автобусной остановке у круга Сууресилла в Курессааре автомобиль Mazda врезался в столб.

В машине находились четыре человека, все они были доставлены в больницу для осмотра.

Водитель автомобиля, 30-летний мужчина, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия, после чего будет принято решение о статье, по которой будет возбуждено уголовное дело.

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